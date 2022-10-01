原标题：甘肃大学生蛋壳“舞刀” 创作“指尖艺术品”

在兰州资源环境职业技术大学蛋雕课堂上，大学生学习蛋雕技艺。 丁思 摄

图为学生们正在学习蛋雕技艺。 丁思 摄

图为使用机器辅助雕刻，选用质地较厚的蛋壳作为材料，以浅浮雕或镂空的手法进行操作。 刘玉桃 摄

图为学生展示创作的蛋雕作品。 丁思 摄

图为学生正在用针管吸取蛋液。 刘玉桃 摄

图为学生们用刻刀在蛋壳上雕刻图案。 刘玉桃 摄

图为学生们用刻刀在蛋壳上雕刻卡通图案。 丁思 摄

图为学生们正在蛋壳上雕刻卡通图案。 刘玉桃 摄

图为中新网记者跟随学生们一起体验、学习蛋雕技艺。 丁思 摄

卡通动物、人物肖像，以及自然风光等，在一个小小蛋壳上被展现得淋漓尽致。近日，在兰州资源环境职业技术大学民族工艺学院蛋雕课堂上，桌子上摆放着鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋等，学生们一手拿蛋壳，一手拿刻刀，在绘制好图案的蛋壳上展示技能，在学生“刀尖”创作下，蛋壳变成各种各样的艺术品，方寸蛋壳展现大千世界。

(责编：郝孟佳、孙竞)