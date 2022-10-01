原标题：在泰中国学生学者举办国庆线上联欢会

9月29日，在中国驻泰国大使馆的指导下，全泰中国学生学者联合会举办线上国庆联欢会，热烈庆祝中华人民共和国成立73周年。

中国驻泰国大使韩志强在致辞中向广大留泰学子致以节日问候和祝福，并回顾了中泰关系发展的成就，赞赏在泰中国学生学者为促进中泰两国友好关系发挥了积极的作用。

韩志强提醒同学们，疫情还没有结束，大家要注意做好防护，实现平安留学。他激励同学们练好本领，为中泰两国世代友好做出贡献。

联欢会上，在泰中国学生学者表演了《美丽中国(泰文版)》《华夏》《念奴娇·追思焦裕禄》《我和我的祖国》《祖国，我是您的孩子》《歌唱祖国》等精彩节目，表达了浓浓的家国情怀。最后，钢琴和小提琴演奏《我爱你中国》将联欢会推向高潮。

留学生们纷纷表示，联欢会气氛活跃，形式多样，凝聚人心。大家通过乐器演奏、歌唱、舞蹈、朗诵等形式，歌颂伟大祖国的发展变化，表达留泰学子对祖国的忠诚与热爱，以及对美好未来的无限憧憬。(赵婧楠)

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