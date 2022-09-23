人民网北京9月23日电 （记者李依环）记者从北京航空航天大学获悉，该校今天正式发布70周年校庆公告（第二号）。根据公告，10月25日，北航将迎来建校70周年。届时，该校将举办校庆大会、未来空天科教发展论坛、校庆晚会等系列活动，并通过网络进行直播。

以下为公告全文：

北京航空航天大学70周年校庆公告（第二号）

七十载空天报国，新时代逐梦一流。2022年10月25日，北京航空航天大学将迎来建校70周年。自校庆第一号公告、标识、宣传片发布以来，全校师生员工、海内外校友欢欣鼓舞、热情参与，各界友人热切关注、鼎力支持。在此，北京航空航天大学谨致由衷感谢和崇高敬意！

七秩芳华，岁月如歌。作为新中国第一所航空航天高等学府，建校70年来，北航始终坚持听党话、跟党走，传承红色基因，扎根中国大地，奋力推进中国特色、世界一流大学建设。始终坚持为党育人、为国育才，坚守立德树人根本任务，完善新时代高质量人才培养体系。始终坚持服务国家、为国铸剑，全力支撑高水平科技自立自强，为国民经济和国防事业铸就国之重器。始终坚持在人才培养中服务国家，在服务国家中培养人才，淬炼和涵育了“爱国奉献、敢为人先、团结拼搏、担当实干”的空天报国精神。

奋进一流，共谱华章。70周年校庆是全体北航人共同的节日，也是学校发展史上的重要里程碑。新时代新征程，学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记“国之大者”，以服务国家为最高追求，落实立德树人根本任务，传承弘扬空天报国精神，扎实深化综合改革，注重内涵发展、高质量发展，系统提升办学水平，奋力探索建设中国特色、世界一流大学的新路径，为全面建成社会主义现代化强国贡献新时代的北航力量。

校庆渐近，同心期盼。为全面总结办学经验，系统擘画发展蓝图，学校将于2022年10月25日举办校庆大会、未来空天科教发展论坛、校庆晚会等系列活动，并通过网络进行直播。我们热切期待，海内外校友和关心支持北航建设发展的各界友人，通过线上线下相结合的形式参与校庆，云端欢聚、畅叙情谊、共谋发展、共创辉煌。

特此公告，敬祈周知。

北京航空航天大学

2022年9月23日

(责编：郝孟佳、熊旭)