人民网北京9月23日电 （记者郝孟佳）今秋开学起，劳动课正式成为中小学的一门独立课程，北京市密云区教委出台《关于全面加强新时代在中小学劳动教育的实施方案》，整体部署、统筹规划，行政科室推动，研修学院加强业务指导，全区各学校每周一课时全部实现了劳动进课表。

在丰收节来临之际，密云区所有学校安排劳动教育专项负责人，各学校整体规划、顶层设计，构建覆盖日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动三类劳动课程结构，建立“一校一特色”劳动课程体系，创新劳动课程的形式与内容，建设劳动教育实践基地，让劳动教育根植于师生内心。

密云区水库中学：两校携手躬耕，师生快乐丰收

“白露过秋分，农事忙纷纷。”丰收节这天，密云区水库中学与北京市十三中学劳动教育共建活动正在水库中学学内劳动基地进行。

密云区水库中学的生物教师刁春红、地理教师郭妙玲分别为学生们讲解秋分节气的含义与农事关系、玉米和白薯的成长特点。老师讲解后，两校学生来到实践基地，以组为单位，相互配合、相互帮助进行摘玉米、挖白薯等劳动实践活动。

“让学生动手实践、出力流汗，接受锻炼、磨炼意志，培养正确的劳动价值观和良好的劳动品质，是义务教育劳动课程的基本要求。”密云区水库中学校长张克昌说，要利用学校独特的地理位置优势和资源优势开展劳动教育活动，让两校师生、家长深度融合参与，让两校成为城乡合作的典范。

密云区西田各庄中学：举办首届校园丰收节

密云区西田各庄中学也迎来了首届校园丰收节。一大早，教师和学生们一起来到学校阳光农场挖花生、摘南瓜。

北京市密云区西田各庄中学丰收节。学校供图

生物教师丛老师将课堂搬到农场，用地里的花生和萝卜给学生们讲解种子的构成和植物的生长过程。学生们真正融入到劳动中，高高举起南瓜和冬瓜，感受收获的喜悦和劳动的乐趣。在首届丰收节中，学生们从收获知识到收获能力，从收获果实到收获成长，更能体会到劳动的价值。

看着堆满田埂的花生，等待收获的红薯，依旧生机勃勃萝卜、白菜，每个人的脸上都是丰收的喜悦。密云区西田各庄中学校长周长富说：“农场实践、烹饪课程、手工作坊，西田各庄中学着力打造高质量劳动教育，实践五育并举，为孩子成长赋能，让农场实践更接地气，让乡村教育在校园真实发生，让乡村教育合伙人项目惠及乡村的千家万户。”

密云区冯家峪镇中心小学：品尝丰收的快乐

“今天的包子真是太香啦！”密云区冯家峪镇中心小学的学生们品尝着自己收获的喜悦——韭菜馅包子。

密云区冯家峪小学。学校供图

丰收节到了，密云区冯家峪镇中心小学的学生们在校内阳光蔬菜大棚开展以“爱劳动 庆丰收，感党恩，做新时代好少年”为主题的割韭菜、捋韭菜劳动实践活动。厨师用学生们收获的韭菜做了可口的韭菜馅包子，让学生们真正感受劳动的喜悦和丰收的快乐，劳动教育在学生们心中开了花、结了果。

“丰收的季节，要让学生们体验到成功的自豪感，也感受到劳动教育的快乐和美好。”冯家峪小学校长温光福说，活动让学生学到了课堂上学不到的知识，更重要的是，大家在集体生活中学会了合作，成长为热爱劳动的新时代好少年。

密云区太师屯镇中心小学：丰收节里获得新惊喜

“这块儿白菜苗涨势不错。”“那几陇萝卜该除草了。”近日，密云区太师屯镇中心小学的师生们获得一份惊喜——一个劳动实践基地。

太师屯小学劳动基地。学校供图

丰收节前夕，学校在当地村党支部、村委会的大力支持下，在校外拥有了1400平米的劳动实践基地。学校充分利用劳动实践基地，实行“班级联产承包责任制”，即以班级为单位划分“责任田”，分田到班。各班可聘请有经验的家长作为种植技术指导员，通过春播、夏管、秋收、冬藏等一系列活动，了解农作物的生长与土质、水分、肥料及其与二十四节气的联系，做到自研、自产、自收，自展。暑假期间，学生依据节气种下了萝卜种子，制定种植、养护方案、定期到劳动实践基地进行养护，查看植物生长情况，维护基地环境。丰收节这天，孩子们既学习了关于萝卜的有趣知识，也亲自去收获了一大堆的新鲜萝卜。

“学校要利用好基地，使其真正发挥‘以劳育人’的价值与功能，提升学生核心素养，培养新时代的劳动者，为培养具备劳动素养的‘完整的人’奠定坚实的基础。”太师屯镇中心小学校长郭春梅说。

此外，在第五个“丰收节”来临之际，密云区西田各庄镇中心小学的学生们用五谷拼出了他们心中丰收的模样，黄澄澄的玉米、肥硕饱满的花生，每个细节都透露，孩子们对丰收的理解。

(责编：李依环、熊旭)