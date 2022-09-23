人民网北京9月23日电 （记者郝孟佳）近日，中国教育学会中青年教育理论工作者分会第三十次学术年会在广西桂林召开。本次年会主题为“新时代教育评价改革与理论创新”，旨在探讨新时代深化教育评价改革的理论创新问题及其解决方案。

中国教育学会副秘书长杨银付在致辞中指出，当前我国教育已经步入高质量发展的历史新阶段，高质量的教育发展需要高质量的教育评价。在教育评价改革向纵深推进的时刻，要坚持新时代教育评价改革的正确方向，把握改进结果评价、强化过程评价、探索增值评价、健全综合评价等四个向度，彰显新时代教育评价改革的中国特色。

广西师范大学副校长、教育学部部长孙杰远在致辞中表示，本届年会有三个显著的特点，一是立题深远，选题十分重要，将会产生广泛影响；二是纷来云集，专家阵容强劲，预示中国教育研究的未来；第三是场域强劲，本次年会产生特有的场域文化，将更有利于中青年文化教育者的成长与发展。

在题为“结果评价及其改进思路”的报告中，中国教育学会副会长、清华大学教授谢维和指出，结果评价改革需要思考如何协调评价标准的统一性与评价对象的差异性，协调评价的阶段性与个体成长的连续性。结果评价改革要解放思想，以多样的结果评价学生，教师应用宽阔的胸怀，在阅读、写作、数学等学习活动中为不同类型学生成长提供更多空间，实现结果评价中间断性与连续性的连续。优化作业与试题设计，以多样的作业与试题设计实现评价标准的多样化。

在题为“教育评价改革的一致性建构”的报告中，中国教育科学研究院研究员、《教育研究》主编邓友超表示，综观国内外重大教育改革的发展脉络和历史轨迹，可发现重大的教育改革必然唤起评价意识，重大的教育改革必然唤起教育评价改革。遵循教育评价改革的叙事逻辑，新时代教育评价改革的根本路向是建构起教育评价与教育方针、教育标准、其他教育改革和教育主体诉求之间的一致性，从而保证教育评价改革落地生根。

中国教育学会中青年教育理论工作者分会理事长、南京师范大学教授冯建军指出，当前教育评价仍是一个世界难题，本次年会各位专家、学者深入的探讨有助于落实新时代教育评价改革的总体方案，推动中国教育评价改革落地生根，对扭转不科学的评价方式具有重要作用。

据悉，本次会议由中国教育学会中青年教育理论工作者分会主办，广西师范大学教育学部、广西民族教育发展研究中心承办。会议包含5场“特邀嘉宾报告”，8场“大会主旨报告”和60场分论坛主题报告，来自全国40余所高等院校、科研院所的近百名特约专家和中青年学者参加了会议。

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