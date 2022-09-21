图为张亮展示大学录取通知书。 梅镱泷 摄

今年20岁的张亮患有先天性脑瘫疾病，然而他并没有向命运“屈服”。通过不懈努力，张亮以优异的成绩圆梦大学，用实力证明了自己。“今年高考603分，被西安电子科技大学录取，特别高兴。”张亮向记者表示。

据了解，由于先天性脑瘫疾病，张亮经历了漫长的治疗和康复训练，直到八岁时他才实现独立行走，并开始进入校园读书。对于来之不易的求学机会，让张亮倍感珍惜，也让他比其他孩子付出了更多的努力与艰辛。

“因为身体的缺陷导致写字速度比较慢，而且反应有些迟钝，所以必须付出比常人更多努力，才能达到好的成绩。”张亮说，一般同样的作业别的同学写一个小时就能完成，而自己可能要写一个半小时或者更长时间，自己只能用时间来弥补身体缺陷。

如今圆梦大学，让张亮开启了人生新的“征途”，从此生活上也将面临更多困难和挑战。记者了解到，为方便张亮在大学期间能够正常生活，学校为其安排宿舍时进行了“关照”，同时为他开通了“绿色通道”，方便出行。

“张亮被学校录取后，学校就给予了高度关注，并从多方面提供了帮助。”西安电子科技大学海棠4号书院副书记尹瑾说，考虑到张亮身体原因，学校专门安排了一楼宿舍，并调配了独立空间。同时，单独为他设立了“绿色通道”，不用走楼梯，以方便张亮在校生活。

记者在西安电子科技大学宿舍看到，刚上完网课的张亮正准备清洗衣物，只见他走起路来踉踉跄跄，并不方便，随后在舍友的帮助下晾晒了衣物。据了解，闲暇之余，张亮会与舍友们学习交流，彼此间相处融洽。他说，在宿舍自己没有被歧视，反而感受到的是温暖。

“和张亮同学分到一个宿舍是缘分，生活上他行动不便，大家都愿意去帮助他，照顾他。几天的相处，发现张亮同学身上有许多‘闪光点’值得去学习，所以舍友们时常会聚在一起学习交流。”舍友张海超说，能与张亮同学一起度过大学四年，也会是大学生活中难忘的经历。

“从小到大，经历了许多艰辛，也从中收获了温暖和帮助，所以一定会好好读书，将来回馈社会。”张亮说，希望通过努力让自己成为一个对国家，对社会有用的人，从而实现自己的人生价值。

与张亮短暂接触中，记者曾多次想提供帮助，却被婉拒，似乎张亮身上散发着一股坚强的毅力，一种不被屈服的韧劲，他想用实际行动证明自己。张亮说，命运似乎为自己闭上了一扇窗，只有自己坚持到最后，才能“守得云开见月明”。(记者 梅镱泷)

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