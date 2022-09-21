9月20日，教育部举行“教育这十年”“1+1”系列第13场新闻发布会，介绍党的十八大以来教育国际合作交流情况。这十年，正在以更加开放自信主动的姿态走向世界舞台的中国教育是怎样与世界教育打交道的？让我们来盘点一下中国教育的国际“朋友圈”。

为全球教育贡献中国智慧

同181个建交国普遍开展了教育合作与交流，与159个国家和地区合作举办了孔子学院（孔子课堂），与58个国家和地区签署了学历学位互认协议，共建“一带一路”教育行动，在国外建设了23个鲁班工坊，启动了海外中国学校建设试点……

“中国教育的朋友圈更大了。”教育部国际合作与交流司司长刘锦说。

教育部于2018年启动国际产学研用合作会议以来，累计吸引70多个国家超过1.4万名专家学者参会，开展部门间和专家“一对一”科研合作2300多项，中外导师联合培养研究生4000多人。

中美青年创客大赛、中俄同类大学联盟、中英中法百校交流、中南（非）职业教育联盟、中国-东盟职业教育联合会、上海合作组织经贸学院、未来非洲-中非职业教育合作计划、中国-中东欧教育交流合作、世界职业教育发展大会、世界数字教育大会……每一个项目都充满正能量和暖力量。

党的十八大以来，我国各类出国留学人员中超过八成完成学业后选择回国发展。与此同时，中外合作办学蓬勃开展。

“过去10年，在新增本科以上中外合作办学机构和项目中，理工农医类占比达65%。近年来，中外合作办学为缓解疫情导致的出国留学受阻发挥了积极作用，累计录取近万人。2020至2021学年，在册国际学生来自195个国家和地区，学历生占比达76％，比2012年提高了35个百分点。”刘锦介绍。

北京师范大学国际与比较教育研究院院长刘宝存说：“回顾过去十年，教育对外开放交流合作不仅丰富了我国教育供给，推动国际化人才培养，而且为全球性教育问题的解决、创建基于人类命运共同体理念的全球教育治理机制，贡献了中国智慧、中国方案、中国力量。”

从奋起直追到世界教育的中国担当

20世纪，我国在教育投入不足、经费紧张的现实条件下，两基攻坚战（基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲）被联合国教科文组织评价为世界“穷国办大教育的奇迹”。那么近十年来，在经济发展、经费投入相对充足的情况下，中国教育可以给世界教育带来什么样的惊喜？

2019年，位于南方科技大学的联合国教科文组织高等教育创新中心联合全球15所发展中国家院校、9家信息科技企业共同发起设立了国际网络教育学院（IIOE）。

“在疫情蔓延的背景下，帮助发展中国家的高校教师适应在线教学。目前IIOE已经与全球30多个国家的高校建立了合作关系，服务了135个国家超过1万名教师。未来创新中心将继续成为全球高等教育数字化转型的推动者，为后疫情时代全球教育重建继续作出我们的贡献。”国际高等教育创新中心主任李铭说。

围绕教育减贫、抗击疫情等全球性议题，我国持续加强与有关国际组织合作，共同实施了农村义务教育全面普及和质量提升、新冠肺炎疫情“安全返校行动”等项目。全面参与联合国教科文组织、二十国集团、金砖国家、亚太经合组织、上海合作组织等多边机制框架下的教育合作。

中国联合国教科文组织全国委员会秘书长秦昌威说：“近十年来，我国与联合国教科文组织围绕国际热点和前沿议题，合作举办多场高级别国际会议，为世界教育、科学、文化、信息传播事业发展注入生机活力，促进了国际社会在相关领域的合作发展。”

从奋起直追到世界教育的未来，期待中国贡献，在中国智慧、中国方案的背后，是中国担当。

平等、包容、互惠、活跃

近年来，我国坚持以“一带一路”教育行动为支点，构建起教育对外开放的战略格局。

“上海高校学历留学生中68%来自沿线国家。鼓励高校与沿线国家实施‘小而美’合作办学项目。”上海市教委主任王平说，近年来，上海建设了“一带一路”中老铁路工程国际联合实验室，面向老挝学生培养中老铁路技术更新和运维服务专门人才。依托上合组织国际司法交流合作培训基地等平台开办研修班、依托WTO亚太培训中心面向沿线国家开展多边贸易规则与治理培训，发挥了“一带一路”建设桥头堡的作用。

2016年教育部印发《推进共建“一带一路”教育行动》的通知，聚力构建“一带一路”教育共同体，促进区域教育发展。几年来，持续不断对接重大项目人才需求，加强人才培养，做优做强来华留学。

“十年来，以‘人类命运共同体’思想为指导，共建‘一带一路’教育行动探索教育合作交流的新模式，协调推动共建各国建立教育双边多边合作机制，与共建国家形成了平等、包容、互惠、活跃的教育合作态势。”刘宝存说。

刘锦说：“未来，我们将坚持以高质量发展为主题，以绘制‘工笔画’为主线，以高标准、可持续、惠民生为目标，努力将‘一带一路’沿线建设成为我国的全球教育伙伴集聚区、国内国际教育循环示范区、中国教育国际影响力辐射区，为我国建设高质量教育体系提供发展新空间。”

（本报北京9月20日电 本报记者 李玉兰）

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