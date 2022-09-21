最近，某高校物理科学学院一位胡教授的个人简历火了。在这份简历中，除了例行的信息介绍外，胡教授还穿插了很多括号解释：别人不想启齿的复读被他幽默化地处理；别人眼里的“继续深造”，在他那里变成了一句大实话——“主要是当时找不到工作”；“审稿人”“高层次人才”“学会理事”等诸多学术大咖的标配，他却用自黑的口吻轻轻点过。

一般的大学教授简历，更多是关于学术或专业的介绍，读者对当事人学术造诣之外的其他信息，基本上无从知晓。而透过胡教授的介绍，我们大体可以感受到他身上具备真实、坦诚、谦卑、幽默等特征。人们对于大学教授及其简历存在明显的刻板印象，认为大学教授的简历不能挥洒自如、我行我素。从这个角度看，我们也不妨为胡教授所在的单位点赞，因为这样的单位开放包容、鼓励个性。进一步说，深耕学术的教授们面对专业研究与学术创新，固然需要严谨踏实、一丝不苟，但他们就应彻底生活在人间烟火气之外吗？他们是专业领域的翘楚，可以幽默而风趣，也可以率真而随性；他们可以不完美，也可以实事求是、接地气地告知学生，自己及相关专业的不足。面对物理或原子物理，相信大部分人听起来都一脸蒙圈。那么，如何让同学们尤其是大一的新生们，对这一领域感兴趣，进而扎根于这一领域，专业的领路者至关重要。这就需要胡教授这样具有亲和力与幽默风趣的“开门人”。这种更贴近生活的教授，一定也会对专业知识的顺利传播与广泛接收大有裨益。

（原载于澎湃新闻网 作者：姚华松 摘编：金凌冰）

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