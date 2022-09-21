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【我在现场】入校第一课

2022年09月21日08:15 | 来源：光明日报
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开学日，南京航空航天大学校门口人头攒动。记者见到2022级研究生虞松时，他正拖着两个塞得满满当当的大行李箱，站在校门口。

“送行的车只能到这儿，怎么把行李弄去宿舍？”虞松犯起了难。记者正要搭把手，身边突然响起嗲嗲的电子声音：“无人行李接驳车很乐意为您服务哦！”

说话的，是一台无人电动小车，不到一人高、“L”造型，可放五六个行李箱，车头是一个大大的“脑袋”。

“是新同学吧？来，行李放车上！”负责迎接新生的赵万忠老师热情地招呼着，帮忙将行李搬上了小车。

记者随两人和小车一起走进校园。一路上，小车灵活地避开人群、路障，向宿舍区稳稳前进。虞松有些好奇：“老师，小车自己认路？”

“是啊!小车存储了校园地图，可以根据设定的终点规划路径。”赵万忠笑着指了指车头，“奥秘就在它的‘大脑袋’里——那里面有台计算机，能处理双目相机和雷达的信号，认清道路，感知障碍。”

“这小车是咱们学校自己研制的，这两天已经接了150多件新生行李。以后，搭载不同的车厢，争取让它‘学会’自动送餐和快递配送。欢迎你也参与到它的研制中来！”

刚进校门，虞松就上了一课！

（记者 苏雁 通讯员 彭丽）

(责编：何淼、郝孟佳)

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