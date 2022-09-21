本报记者 柴逸扉

2019年，在两校共迎120周年校庆前夕，苏州大学专门举办了以“同根、同源、同奔跑”为主题的校园马拉松，台湾东吴大学的校领导、学生、校友等也一道参加。图为活动现场。

苏州大学供图

“两岸的‘东吴大学’虽隔海相望，却文脉相通。真诚希望两岸‘东吴’师生通过实地探访和面对面的交流重温东吴精神，为深化两岸同胞的文化认同、心灵契合贡献东吴智慧。”在近日举行的第二届苏州大学与台湾东吴大学文化沙龙上，苏州大学校长张晓宏在致辞中表示。

本届沙龙以“同根同源同梦想”为主题，在江苏省苏州市举办。苏州大学与台湾东吴大学师生代表及校友、苏台有关方面负责人和台胞台青代表出席了本次活动。与会嘉宾围绕两岸文化同根同源等内容展开主题演讲，并进行互动交流。活动现场，6家校企合作单位进行签约。

东吴大学于1900年在苏州创办，是中国最早以现代大学学科体系办学的大学之一。新中国成立后，东吴大学几经更迭，于1982年定名为“苏州大学”。在台湾地区，由东吴大学在台校友筹划的台湾东吴大学于20世纪50年代成立，是台湾地区第一所私立大学。

苏州大学港澳台办公室副主任高玮玮表示，苏州大学与台湾东吴大学于1993年签署合作协议，是两岸最早一批签订合作协议的友好院校，开启了两岸高等教育交流的先河。近30年来，两校在讲学互访、学生交流、高教论坛、图书共享等方面合作密切。2019年，在两校共迎120周年校庆前夕，苏州大学还专门举办了以“同根、同源、同奔跑”为主题的校园马拉松，台湾东吴大学的校领导、学生、校友等也一道参加。

“开展两校的深度互动交流，可以让两岸‘东吴人’之间有更深切的文化认同和交互共情，也有助于中华文化的代际传承与跨岸共生。”多次参与和台湾东吴大学学术交流的苏州大学政治与公共管理学院教授黄建洪说，即便是在当下，新冠肺炎疫情也没有阻隔两校间的情谊，例如台湾东吴学子克服困难到苏州大学交换学习，两校共同发起的海峡两岸财经与商学研讨会也通过网络如期举行。

“我的母校是台湾东吴大学，但是她的根在大陆、在苏州。在两校的校徽上，英文名、校训，连花纹和底色都一模一样。”台湾东吴大学大陆地区校友会会长林元达回忆，自己在2015年的夏天首次踏入苏州大学的校园，但一见到这里就感觉特别熟悉、特别亲切。

2021年3月，台湾东吴大学大陆地区校友会在苏州挂牌，重新回到“祖籍地”。挂牌后，该校友会和苏州大学多次合作组织了参访校园、校友返校日、校园马拉松等各式活动，也发动台胞力量，促成了知名台企与苏州大学的校企合作。今年以来，台湾东吴大学大陆地区校友会和苏州大学校友会发动校友所在企业，先后安排了2000个招聘岗位，为苏州大学毕业生提供就业机会。

如今，孕育了东吴大学的苏州已是大陆台商投资最活跃、台资企业最密集、两岸经贸文化交流最频繁的地区之一。截至目前，全市累计批准台资企业12958家，注册资本883.40亿美元，实际利用台资353.67亿美元。超过10万名台胞在苏州安居乐业。

“苏州大学与台湾东吴大学同根同源，情谊深厚，联系紧密，开展了全方位、深层次的交流与合作，是苏台交流合作走深走实的生动缩影。”江苏省台办主任练月琴在活动中表示，9月1日，《江苏省对台经济文化交流合作促进条例》正式开始施行。这是大陆首个促进对台经济文化交流合作的地方性法规。江苏接下来会推进《条例》的贯彻落实，把台胞在江苏的同等待遇以及各种惠及台胞举措落到实处。

(责编：何淼、郝孟佳)