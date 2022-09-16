人民网北京9月16日电 （记者何淼）由全国工商联、中华职教社共同主办的全国校企合作经验交流会9月15日在京召开。全国人大常委会副委员长、中华职教社理事长郝明金，中央统战部副部长、全国工商联党组书记徐乐江出席会议并讲话。中华职教社党组书记、总干事方乃纯主持会议。

本次会议以“构建校企合作命运共同体”为主题，深入学习贯彻全国职业教育大会精神，进一步发挥工商联和职教社的各自优势，搭建合作平台，推动产教融合、校企合作深度实施，促进职业院校与民营企业融合发展。

图为全国人大常委会副委员长、中华职教社理事长郝明金发表讲话。于飞 摄

郝明金表示，坚持产教融合、校企合作，是深化职业教育体制机制改革的重要举措，是创新各层次各类型职业教育模式的必由之路，也是培养高素质、高水平技能人才的重要途径。要继续探索解决教育人才培养和产业需求存在的错位问题，以人才发展引领产业转型升级，以产业引导职业教育改革发展。

郝明金强调，要坚持问题导向，加强对校企合作规律性研究，通过挖掘成功案例，总结典型经验，加强示范引导。要坚持守正创新，深入推进机制改革，着力破解体制性障碍，注重配套制度的设计与完善。要坚持共赢理念，营造良好政策环境，完善多部门协同推进机制，激发企业参与办学内生动力。各地职教社和工商联要充分发挥各自优势，团结协作，建立健全合作机制，搭建校企合作集成平台，主动服务院校与企业，整合利益诉求，促进融合发展。

图为中央统战部副部长、全国工商联党组书记徐乐江发表讲话。于飞 摄

徐乐江指出，在服务经济高质量发展、服务乡村振兴和服务就业改善民生等方面，职业教育前途广阔；在产教融合、校企合作的大潮中，民营企业大有可为，也必将大有作为。要从战略全局高度充分认识参与职业教育和人力资源开发的重要性，大力弘扬工匠精神，促进校企协同育人，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力的人才和技能支撑。

各级工商联和所属商会要充分发挥优势，进一步加强与职教社的沟通协作，调动民营企业参与职业教育办学积极性、加大技术技能人才培养使用，努力促进民办职业教育发展。要继续引导民营企业加大职业教育投入，积极营造民营企业家参与职业教育的良好氛围，努力促进技术技能人才更加充分更高质量就业，鼓励民办职业院校参与乡村振兴战略实施。

全国工商联党组成员杨佑兴在会上宣读《全国工商联 中华职教社共同推动产教融合校企合作倡议书》。

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