原标题：苗族蜡染云课堂亲子活动广州进行 贵州“蜡染妈妈”远程指导

苗族蜡染云课堂亲子体验活动进行“线上”“线下”联动直播 中国妇女发展基金会供图

“感谢你们的付出，把蜡染呈现给远在千里的我们体验，让我们的孩子能领略传统蜡染的魅力。”来自广州的一位妈妈近日在参加完苗族蜡染亲子活动线下课堂时表示，期待接下来能参与更多的亲子非遗课堂，可以让孩子了解不同地区民族的传统特色文化，传承非遗技艺。

在贵州大山里，有这样的一群人在用自己的努力守护传承着宝贵的非遗手艺，她们在有限的环境中，积极寻找新的出路。她们不只是母亲，更是非遗手艺传承人，她们有一个共同的名字——“天才妈妈”。

据介绍，2019年，中国妇女发展基金会打造了“天才妈妈”公益项目，项目成立的初衷是通过非物质文化帮助女性在家乡就业，解决农村女性的就业需求。截至目前，“天才妈妈”项目已在全国建立了20家梦想工坊、3家非遗展示体验中心，覆盖蜡染、黎锦、皮雕、刺绣等多种手工艺，累计帮扶6500多名低收入女性居家就业。

苗族蜡染云课堂亲子体验活动进行“线上”“线下”联动直播 中国妇女发展基金会供图

“天才妈妈”公益项目近日邀请全国多位“天才妈妈”手工艺女性视频连线直播，并在广州举办线下苗族蜡染云课堂亲子体验活动，为大家带来“天才妈妈”非物质文化遗产开学第一课。

在两场特别直播中，广州市妇联兼职副主席徐靓分别与来自贵州苗族蜡染、苗族锡绣、枫香染，海南黎锦，甘肃东乡刺绣等多位非遗手工技艺传承人连线直播，通过这些“天才妈妈”们对自己民族技艺和家乡的介绍，让大家认识当地的特色传统文化。

杨而报浪是贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县的一名苗族蜡染技艺非遗传承人，她在屏幕前一边拿起蜡刀在已画好小样的白布上上蜡，一边向大家介绍蜡染制作工艺，还特别向大家展示了象征苗族图腾文化的“蝴蝶妈妈”图案。

孩子们准备为画作钩线上蜡 中国妇女发展基金会供图

来自贵州剑河的杨丽向大家展示了红绣织锦技艺。直播中杨丽用竹针很熟练的飞针走线，不少网友大呼第一次见到手工的织锦机，第一次知道一个刺绣作品是怎么完成的。

同样来自贵州的冉光津在课堂上介绍了被誉为“画在布上的青花瓷”的枫香染技艺，并展示了团队设计制作的枫香染服饰及现代家居用品，通过课堂让大家了解到“生活中处处可非遗”。

除了线上直播让更多网友了解非遗之美，近日在广州市儿童活动中心举办的“非遗开学第一课”云课堂上，“天才妈妈”王欣颖在贵州丹寨“天才妈妈”工坊，带大家“云游”蜡染工坊和一些蜡染服饰作品，并与在广州的15组亲子家庭互动制作苗族特色蜡染。

现场参加活动的孩子们也大多为6岁至9岁，孩子们打开“天才妈妈”手工课的蜡染体验包，按照讲解，与老师隔着屏幕同步用铅笔在底布上画出底稿，之后再拿起专用蜡刀勾上蜡液给画作钩线上蜡。让孩子们感到兴奋的是，他们画出来的小鱼小花、长颈鹿蝴蝶、小汽车轨道，原来还可以通过这么传统的手工艺方式呈现。

很多家长表示想走进贵州去看看，现场再去制作一次蜡染。据介绍，这次的云课堂采用了跨越地区的新型课堂模式，海内外累计近万人次的观看量。新西兰华人胡英在直播时说：“通过直播学习了许多‘非遗’锦绣文化知识，开阔了视野。”(记者 蔡敏婕)

(责编：郝孟佳、何淼)