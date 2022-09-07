北京时间5日晚8点，世界大学气候变化联盟正式启动“气候变化协同”系列行动(‘Climate x’ Campaign)。

此次行动旨在通过动员青年行动，提升全球公众对气候变化和碳中和目标的认知，从气候变化与其它可持续发展目标协同的角度跨界合作探索创新解决方案。启动仪式在清华大学、巴黎政治大学、南非斯坦陵布什大学三所盟校同时举行，面向全球直播，近27万人次在线观看。

开场环节由世界大学气候变化联盟秘书长李政主持。东京大学、剑桥大学、牛津大学等多所世界知名院校校长专门录制“青年寄语”。

在清华大学会场，清华大学校长、世界大学气候变化联盟理事会主席王希勤指出，目前气候变化已对自然生态系统带来了诸多不利影响，这些影响还在向社会和经济等领域蔓延。

世界大学气候变化联盟执行秘书长王彬彬呼吁全球有志于帮助青年成长的机构共同行动，托举青年登上全球气候治理的历史舞台，尽早接过实现碳中和未来的接力棒。

2022年1月，世界大学气候变化联盟向联合国气候变化公约秘书处正式提出倡议，将每年联合国气候大会前一周设立为“全球青年气候周”。

联合国常务副秘书长阿米娜?穆罕默德(Amina Mohammed)强调，我们正处于一个充满巨大挑战的时代，人类的健康与幸福、和平与繁荣以及自然自身都正在受到威胁。各国面临的最紧迫的问题是全球性的，因此需要全球合力解决。

世界大学气候变化联盟首席青年官何超欣介绍，“气候变化协同”领导力培训试点(‘Climate x’Pilot)项目围绕联盟本年度重点关注领域，邀请盟校知名专家学者授课，从跨学科视角探讨气候变化同“安全与可持续的能源”、“金融”、“自然、生物多样性与食品”以及“适应性和韧性”等主题的协同作用，并辅以一系列跨文化的团队实践，从而帮助学生拓宽知识视野，提高领导力。

目前，项目共收到来自联盟15所成员高校的500余位学生申请。经过遴选，最终150余名学生成功入选，成为首批“世界大学气候变化联盟全球青年大使(GAUC Global Youth Ambassador)”。

其中，来自巴黎政治大学、清华大学、印度理工学院的五位青年大使组织了微型圆桌讨论，表达了各自对零碳未来的畅想。

据悉，未来三个月，世界大学气候变化联盟将在国家层面、区域层面和全球层面组织系列旗舰活动，形成“气候变化协同系列行动”，不断推进2022年联合国气候变化大会第27次缔约方会议(COP27)的顺利召开和全球气候治理进程。

(责编：何淼、郝孟佳)