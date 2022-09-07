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“新农人”成为乡村振兴生力军

2022年09月07日08:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　“鸿鹄计划”志愿者正在讲授“月球车”制作课程。
　　叶俊妍摄

　　据新华社电　（记者李勇、周凯、蒋彪）重庆市丰都县地处三峡库区，总人口约85万人，42万农村人口中约有26.5万人在外务工，绝大多数是青壮年。谁来种地？谁来振兴乡村？丰都县委书记张国忠认为，既要服务农业人口向城市转移，也要通过完善农村基础设施、人居环境等公共服务，吸引对农业农村有情怀、有能力、有资源的“新农人”下乡，培育乡村振兴生力军。

　　在龙河镇洞庄坪村的涂溪湖畔，以农耕研学、凤凰文化为主题的凤鸣湾乡村振兴田园综合体正在紧张建设。该项目的参与者、37岁的徐鹏既是“海归”、作家，如今也是“新农人”，在村里租了房子长住，和驻村干部一起推动乡村振兴。

　　热心公益的徐鹏去年底来到洞庄坪村，被这里的优美生态所吸引，但发现村里年轻人多数外出务工、留守儿童多，仅靠捐款难以推动乡村振兴。于是，他发起了乡村振兴“鸿鹄计划”行动，捐出70多万元稿费成立“鸿鹄教育基金”，和自己的几位“海归”朋友一起为洞庄坪村规划产业、改善基础设施、服务留守儿童。

　　“我们向留守儿童捐赠图书，带他们去城市开阔眼界；改善乡村道路、吸引年轻人返乡，田园综合体建好后，让村子能‘自我造血’，从而达到我们‘鸿鹄计划’做强一个产业、美化一片村落、培养一批人才、激活一方文化的目标。”徐鹏说。

　　据统计，丰都县现有种植业、养殖业、电商、文旅等不同领域的“新农人”727人，带动2.2万多户、7.8万多名村民增收就业。张国忠说，丰都县正着力构建“心回家、人回乡、力回引”的服务机制，谋划成立“新农人互助会”，通过政府扶持、资源整合培育更多“新农人”，促进乡村产业、人才振兴。

(责编：何淼、郝孟佳)

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