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迎课改之风 扬育人之帆

2022年09月07日08:14 | 来源：光明日报
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今年9月，义务教育阶段课程改革方案的“靴子”终于落地。当我拿到2022版课程标准时，内心很踏实，因为它对于我们为什么教、教什么、如何教、怎么评价都做出了明确指导。当然，一开始确实有点儿不适应，但更多的是想了解：相比旧版，这一版有哪些变化；面对这些变化，我们该如何改进自己的教学。

迎接变化，学习先行。终身学习是教师生命力的源泉，也是新课标明确提出的教师培训要求。为了迎接变化，我积极参与各级各类培训。2022年暑假，国家中小学智慧教育平台上线了暑期教师研修专题。我聆听了课标修订组专家对2022年版地理课程标准的整体解读，对新课标理念有了更深的理解。学校也为我们提供了多种学习渠道，为我们购置书籍、订阅期刊、聘请学科指导专家，教研组持续开展学习研讨活动，不断提升我们的专业素养。

接受变化，勇于实践。新课标要求各学科设立跨学科主题学习活动，加强学科间相互关联，带动课程综合化实施，这是顺应时代发展的重要变化。我们积极探索跨学科主题教学，在学校支持下，与生物、化学学科一起成立了跨学科教学研究项目组，并成功立项北京市教育学会“十四五”教育科研课题。“双减”政策要求我们提高课堂效率，为此，我们教研组对每节课都精心打磨，力争让学生在40分钟课堂上学得专注、高效、愉快。为了提升作业的实效性，我们对以往的练习册进行瘦身，结合课堂重难点内容进行校本作业开发，切实做到了减负增效。

拥抱变化，初心不变。新课标要求教师明确育人目标，对每个孩子负责，让每个孩子都有人生出彩的机会。课程在改革，教学内容、形式和方法在变，但是教师的育人初心不变。新的学年，让我们迎课改之风，扬育人之帆，昂首启航。

（讲述人：北京市三帆中学地理组教师 邢晓明）

项目团队：记者 周世祥、姚晓丹、靳晓燕、王斯敏

(责编：何淼、郝孟佳)

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