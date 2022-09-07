编者按

金秋九月，又一个新学年开始了。与往年一样，一批批中小学新生带着憧憬与期待走进校园；不同的是，这个学年，2022版义务教育课程方案和课程标准正式启用。新课标的启用，将在很大程度上决定未来10年义务教育的发展方向。

一年多来，“双减”政策落地实施已为新课标的启用创造了基础与环境，而新的变化，仍将渐次发生。这个新学期，师生家长会面临哪些新变化、新气象，又该如何更好应对？让我们走进校园，聆听、思考、共同探寻。

或是踏着“彩虹步道”进入校园，接过学长学姐制作的精美书签；或是聆听体育明星的成长寄语，并亲身和他们“过过招”；或是在校园来一场“定向越野”，只要发现6处新变化就能赢得“开学徽章”……近日，除部分受疫情影响地区线上开学之外，全国各地中小学重新迎来了孩子们的欢声笑语，再次响起了琅琅书声。

新学期之“新”，不只体现在校园迎来了新面孔，更有教育方式、育人理念的悄然改变。这个开学季，“双减”进入第二个春秋，过重作业和校外培训负担减轻了，课堂不断提质增效；小学入学设置适应期，劳动课单独出现在课表上；体育课有了家庭作业，“五育”协同更加“实打实”……近日，记者探访多所中小学，看看开学第一天究竟“新”在哪里。

第一堂数学课 画图讲故事 数量概念入脑入心

“滴铃铃……”随着一阵清脆铃声，北京市实验二小三年级的数学示范课开始了。

这节课讲的是分数，数学老师华应龙的开场却“离题万里”。他先提出一个问题：“你吃过最好吃的糖是什么糖？”并让学生们用笔画出来。课堂气氛一下子热闹起来，棒棒糖、泡泡糖、巧克力豆、奶油夹心糖纷纷出现在孩子们笔下。这时，华应龙引用教育家陶行知的名言告诉学生，“没吃完的半块糖最甜，因为好吃到舍不得吃完”。孩子们还在挥舞着画笔，“一半”的概念被悄然引入脑海。他们点着头，转而画起“半块糖”，从写实转为抽象，美术绘画变成了数学绘图。

画完了画，华应龙仍不急着“切入正题”，却讲起了“半条被子”的故事：红军长征时，三位战士想把仅有的一条被子留给收留他们的贫穷乡亲，可这家人坚决不收，战士们就把被子剪成两半，一半自己带走，一半留给老乡御寒。

故事讲完，华应龙引入“二分之一”的概念，然后提问：三个红军战士共同拥有二分之一的被子，那么，他们每人拥有多少？

“二分之一均分成三份，他们每人只有六分之一可以盖了。”得出结论后，同学们陷入沉思，面带感动。这样的一节课，不但信息量大，而且触动心灵。

华应龙告诉记者，这堂课是“双减”后课堂教学改革的一个缩影。“课堂教学提质增效，激发创新思维，才能让每个学生发挥潜能。”

这个学期，很多中小学的课堂都发生着很大变化，各科之间的融通和联系增加了，科目之间的界限“模糊”了。北京市西城区小学三年级学生家长张钧反映，孩子更爱上学了，放学后还会围着他问各种“奇怪的问题”。“今天她问我，在二进制的世界里，1＋1是不是等于3，我觉得这是她懂得独立思考的标志。”张钧说。

第一堂科技发明课 纳入课后服务

江西省芦溪县宣风镇中心学校的一间教室里，课桌上摆满了竹签、易拉罐、矿泉水瓶，还有剪刀、胶水等工具，以及一些自制小玩具。教师李学战表示，这是新学年的第一堂科技发明课，他首先教学生们了解使用常见工具的注意事项，以防受伤；其次，激发兴趣，让孩子们认识到身边常见废弃物的特性和用途。“比如竹子，又直又空，加工成基础材料很合适；再如矿泉水瓶，它中空，有一定刚性，可以装水、做支架，还可以变形。”

“大家小时候都玩过纸飞机，有人说，对着机头呵一口气，飞机能飞更远，这是真的吗？”李学战提出问题，并展示他上学期带领同学们制作的一件“神器”——用竹子、一次性筷子、硬纸板做成的“纸飞机发射器”。用什么来弹射？李学战指指自己戴着的口罩，“口罩的耳挂是有弹性的，安装好，就可以发射纸飞机。”

经过反复试验，孩子们发现，“不论呵气与否，飞机飞行的距离都不会有很大差别。”

“双减”后，李学战的手工课被纳入课后服务范围，报名的同学络绎不绝，以至于他不得不限制人数，来保证互动效果。怎么把这门课上得更有新意？李学战和记者交流了不少“新点子”：其一，从课堂反馈看，不少同学对材料加工过程很感兴趣。比如，木板上的小孔是怎么钻出来的？22厘米长的筷子怎么加工成10厘米的木棒？今后，课堂上会更多呈现这些内容；其二，启发学生在制作过程中自主探究。例如做水车，要驱动得更快，需要哪些条件？其三，将同学们制作的小玩具用编程、人工智能实现自动化……

“这学期我设定的课程主题是‘实践、创新、成长’，希望为‘村娃’们播撒爱科学的种子，点燃玩科创的火花。”李学战充满期待。

第一堂体育课 课时增加，作业“因人制宜”

“大家注意到课表了吧？这学期体育课由每周三节变成四节，我们增加了专项训练的内容，让各专项老师带领大家接触足球、篮球、健美操。”北京市东城区史家小学四年级学生的第一节体育课上，教师王金斗的话引起一片欢呼。

不仅体育课时增加了，学生“勤练”时间也延长了；回家之后，要按时完成“体育作业”了。王金斗告诉记者，他一周布置一次体育作业，每节课后也会嘱咐孩子回家练习什么。“让同学们勤练的主要是健康测试的项目，尤其是跳绳，在测试里它是唯一一个加分项目，每多跳两个加一分，同学们练得很有动力。我要求孩子们每天回家最少练两组，一组一分钟。”

王金斗表示，学生体质状况、身体条件有差异，“体育作业”也会兼顾学生个性。例如，对于柔韧性欠缺的学生，会指导其每天回家进行体前屈练习，或定时压腿；对于腰腹部力量差的孩子，会指导其练仰卧起坐，或背向的两头起，并约定每天练习的组数和时间。

至于每周的作业，王金斗引导孩子们利用双休日和家长一同完成，“顺便促进亲子感情”。

除了“教会、勤练”，还有“常赛”。王金斗告诉记者，对于专项运动表现突出的同学，每年一度的校园冬锻赛值得期待，“其中有个人项目，也有集体项目。学校冰球队也会开始招新，期待更多新鲜血液加入这支‘老牌劲旅’。”

第一场校园活动 “文化味”不能少

不仅有教室内的思维活跃、操场上的挥汗如雨，开学第一天，校园活动更是精彩纷呈。记者注意到，不少活动既有浓浓的“文化味”，也传递着鲜明的育人导向。

正衣冠、行拜师礼、点朱砂……为一年级小学生举办传统“入学礼”，北京市东城区府学胡同小学已坚持了近10年。校长滕亚杰说，学校希望借传统仪式感增强孩子们成为小学生的自豪感，帮他们扣好小学生涯的“第一粒扣子”。

“今天我学会了行感恩礼，还知道了国旗的由来，感受到现在的幸福来之不易。”在河南洛阳，“传承传统文化、新国学爱祖国”成为开学第一课热门主题。几千名小学新生身着传统汉服，诵读国学经典，学习诚信、友善、感恩等传统美德，亲身体验基本礼仪常识。

“你看，这是午门，这是神武门，这是永定门……”展厅过道里，脚下大屏展示出北京中轴线的一幅长卷，同学们兴奋地指认自己熟悉的“地标”。新学期第一天，随着北京市文物局推出的“博物馆进校园”活动拉开帷幕，“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”展览搬进了北京二中校园，让学生体会到中国古代都城规划建设深厚的文化底蕴和哲学思想。

在浙江省金华市金义小学，新入学的孩子们在家长带领下领取属于自己的船票，踏上“金义小学号”这艘大船，跟随指引，寻找“康健明德”“求是厚学”“达善天下”三个站点。在每个站点盖上专属印章后，就能获得“扬帆起航”章。

“他们将筑梦于此，扬帆起航，开始一段崭新的人生里程。愿孩子们乘风破浪，未来可期。”寄语中是浓浓的期待。

（记者 周世祥 姚晓丹）

项目团队：记者 周世祥、姚晓丹、靳晓燕、王斯敏

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