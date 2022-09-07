本报记者 丁雅诵 金正波

习近平总书记指出，老师应该有言为士则、行为世范的自觉，不断提高自身道德修养，以模范行为影响和带动学生，做学生为学、为事、为人的大先生，成为被社会尊重的楷模，成为世人效法的榜样。

在第三十八个教师节即将到来之际，12位全国教书育人楷模荣获表彰。他们有的甘为人梯，一辈子扎根基层、矢志奉献山区教育；有的已至耄耋之年，依旧奋战在科研一线；有的深耕特教、幼教、职教等不同领域，用爱和智慧托举孩子们的平凡梦想……他们是广大人民教师的优秀代表，无愧于全国教书育人楷模的光荣称号。

坚守乡村——

“就算吃得千般苦，也要把孩子教出来”

“学习陶行知，到艰苦的乡村教书办学。”1981年五四青年节，即将大学毕业的杨瑞清敲开了校长室的门，表明了自己的决心。

杨瑞清带着满腔热情来到了江苏省江浦县（现南京市浦口区）一所村办小学——五里小学。当地有句顺口溜：“黑屋子，土台子，一排矮房破样子，里面坐着泥孩子。”

“就算吃得千般苦，也要把孩子教出来。”杨瑞清说。初来五里小学，杨瑞清就对学情进行调研：全村9个学段357个学生，小学阶段平均留级1.27年。辍学也是常有的事儿。一个小女孩因为要帮忙做农活而放弃了学业，杨瑞清就一遍遍家访，甚至放学后一边帮做农活，一边帮孩子补课……“五里小学来了一位好老师”很快就在村里传遍了。

两度放弃进城机会，开设行知实验班，提倡“小学不留级”……41年过去，村小已经发展成为现代化教育集团。如今，已是江苏省南京市浦口区行知教育集团总校长的杨瑞清依然在乡村教育事业上前行。

和杨瑞清一样，安徽省六安市霍邱县第一中学校长杨明生，长期坚守原国家扶贫开发重点县、革命老区。任教38年来，杨明生从未离开过三尺讲台。随着年龄增长和长期劳累，他患上了多种疾病，但始终坚持着，每天总是第一个来到学校，最后一个回家。

甘肃省张掖市肃南裕固族自治县明花学校教师安文军就像一颗螺丝钉，哪里需要就坚守在哪里，30年先后辗转4个乡村学校。每到一处，他都脚踏实地，潜心治学，用真心待学生。“痴心一片终不悔，只为桃李竞相开。”安文军说，“看到满脸稚气的孩子变得成熟、懂事、爱学习、有理想时，就特别幸福！”

立德树人——

“教师是我们的职业，教学则是我们的生活方式”

“没想到思政课这么有意思！”“长知识啦！”……每周六晚8点，“我是接班人”网络大课堂准时开播。屏幕上，不断有学生留言。湖南省长沙市芙蓉区育英学校教师郭晓芳，创新课堂形式，丰富课堂内容，“我是接班人”网络大课堂深受学生喜爱，总学习人次超过12亿。

四十载教书育人，吉林大学教授孙正聿把“哲学的目光”聚焦于对“真善美”的求索，以哲启思、以文化人，培养了一大批哲学教育和科研人才。

“教师是我们的职业，教学则是我们的生活方式。”即便早已是著作等身的著名教授，面对课堂，孙正聿依旧严肃认真，会针对不同层次的受众认真准备。2020年暑期开学时，哲学社会学院为本科生新开设了一门“理论思维讲习班”的课程，74岁高龄的孙正聿坚持上课，一学期下来，瘦了10多斤。课程结束后，《学术研究的理论思维》这本书也“新鲜出炉”。

2016年8月，湖北省武汉市旅游学校教师马丹成为首批国家教育人才“组团式”援藏教师中的一员。初到西藏，马丹身体经常出现不适。但她没有退缩，主动向身边的老师学习藏语，了解当地地理和文化，很快就融入了当地生活。

看到部分藏族学生因家庭生活和学习困难面临失学，马丹拿出工资，资助了6名孩子上学；尼玛拉姆是一名孤儿，马丹细心帮其补课，在2019年艺术高考中，尼玛拉姆以高分通过了艺术专业考试……正如马丹所说，“选择了援藏就选择了奉献和担当！”

点亮梦想——

“孩子的成长，就是我的成就”

教师是一个温暖的字眼。许多教师在岗位上默默耕耘、无私奉献，用爱心、知识、智慧点亮学生心灵。

2000年，当李粉霞教授第一次走进山西机电职业技术学院，面对的是不少缺乏信心的孩子。她就暗暗下定决心，要让他们重拾自信，找到自我价值。

于是，李粉霞把大量的时间都留给了学生。早上跑操，跑在班级队伍最前面的是她；晚上自习，坐在教室最后面的是她。她细心观察着学生的一举一动，了解着他们的日常点滴，给予他们温暖与力量。“好好学习，掌握更多实用技能，每个人都有人生出彩的可能，这里就是梦想起航的地方。”李粉霞常常这样激励学生。

“谁爱孩子，孩子就会爱她，只有用爱才能教育孩子。”新疆生产建设兵团第二师铁门关市第一幼儿园教师孙怡从事幼儿教育22年来，用爱心呵护近千名孩子，用爱心温暖着孩子们幼小的心灵。

在教学中，她仔细琢磨研究各年龄段孩子的心理和生理特点，努力把自己全部的爱心、耐心、细心倾注到每一个孩子身上；她坚持以孩子为主体，以孩子的终身成长为前提，让孩子能跳一跳摘到属于自己的那颗果实。

帮助残障孩子打开封闭的心灵，支撑起他们生命的尊严与生活的希望，是上海市浦东新区特殊教育学校校长周美琴努力的方向。

周美琴将“康复训练”与“文化学习”并重，构建起适合听障、智障、脑瘫三类残障孩子发展的教育体系。在老师们的指导下，越来越多的孩子学会了自己照顾自己。

“挫折时，我感受着无尽的关爱。逆境中，无数双手将我扶持……”学校一名学生毕业时写下这样的诗。周美琴说：“孩子的成长，就是我的成就。”

服务社会——

“确保民勤不成为第二个罗布泊”

从1950年初登杏坛到如今耄耋之年仍奋战在教学科研一线，哈尔滨工程大学教授、中国工程院院士杨士莪，为中国水声事业的发展作出重要贡献。

20世纪50年代，水声在国内属于空白学科。国家选派杨士莪到苏联科学院声学所进修。回国后，杨士莪创建了中国首个理工结合、覆盖全面的水声专业，参与培养了中国首批水声专业骨干，建立了首批国家重点学科、首个水声博士后科研流动站，开创了中国水声教育的新格局。

杨士莪笑称自己“生命不止，壮心不已”，始终战斗在水声科研的第一线。在庞杂烦琐的海试工作中，他总是在最前线，检查设备、观测数据、解决问题。用团队成员的话来说：“杨老师不是指导，而是全程参与海试的各项工作。”

着眼国家需要，致力解决实际问题，中国农业大学教授康绍忠怀抱着“荒漠变绿洲”的心愿，一干就是37年。

1985年，康绍忠第一次在西北内陆干旱区甘肃石羊河流域考察，看到的是荒漠化、盐碱化的土地，流动的沙丘、枯死的林木。民勤县东渠乡大号三社130多人的村子，村民因无水可用而被迫离乡。“确保民勤不成为第二个罗布泊！”康绍忠在这片土地上开始建立实验站，支撑石羊河流域重点治理工程实施，在全流域推广节水高效灌溉技术。

30多年来，康绍忠一直从事农业高效用水与水资源的教学与科研工作，推动了农业水土工程学科的理论发展与技术进步，研究成果在我国大面积示范与推广应用。

在四川省阿坝藏族羌族自治州若尔盖县巴西镇班佑村调研考察了村卫生室之后，四川护理职业学院教授张先庚又一次带领调研队深入基层服务，把艾灸、拔罐、刮痧、TDP电磁波治疗等传统中医特色健康诊疗带到村民身边。

聚焦农牧民健康，张先庚组建政府、学校、行业、企业四位一体联动模式，将每月15日确定为志愿活动日，走村入户对农牧民开展健康服务。在张先庚带领下，志愿者们无怨无悔扎根高原，坚守健康扶贫第一线。

《 人民日报 》（ 2022年09月07日 04 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)