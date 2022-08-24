人民网北京8月24日电 （记者何淼）作为世界职业技术教育发展大会的平行论坛之一，“职业教育数字化转型发展”论坛日前在国家会展中心（天津）以线上线下的方式同步举行。

本次论坛紧扣数字经济蓬勃发展的时代背景，瞄准新技术和产业变革，探讨职业教育数字化转型智能化升级的新路径，着力培养适应经济社会发展需要的数字化技术技能人才，线上线下一千余人参会。

图为中国职业技术教育学会会长、教育部原副部长鲁昕在论坛上发言。会议方供图

中国职业技术教育学会会长、教育部原副部长鲁昕为论坛致辞并做总结。鲁昕以“五五四”总结论坛成果，即论坛达成了要拥抱数字科技、适应数字技术、掌握数字技能、提高数字素养、增强数字能力的五个共识；明确了要树立适应新要求、重塑新内涵、构建新格局、提升新能级、重构新生态的五大愿景；提出了要建立对话合作、大赛交流、联盟发展、会展合作的四项工作机制。

来自政校行企科等领域的专家，从不同视角分享了职业教育数字化转型发展的前沿趋势、经验成果和典型案例。中国科学院院士黄维作了题为《面向颠覆性技术创新体系构建，开创新时期职业教育国际合作新格局》的主旨报告，强调了职业教育数字化转型的必然性和可行路径。江苏省教育厅厅长葛道凯、浙江省教育厅职业教育与成人教育处陈达分别作题为《以数字化转型为契机，加快推进职业教育高质量发展》《数字化转型与浙江职业教育模式变革》的专题报告，介绍了江苏省和浙江省紧跟科技变革、服务区域产业升级，推动职业教育数字化转型的经验做法。

据悉，本次论坛由中国职业技术教育学会和中国电子学会协助组织，天津电子信息职业技术学院承办会务。多位院校和企业的嘉宾分享了企业拥抱数字技术、推动行业变革、培养数字化人才的前沿探索等内容。

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