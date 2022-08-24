人民网北京8月24日电 （记者何淼）在日前举办的首届世界职业技术教育发展大会“一带一路”合作与鲁班工坊建设发展论坛上，全国首批鲁班工坊运营项目正式揭晓。中国教育国际交流协会会长刘利民出席活动并为全国首批鲁班工坊运营项目授牌。

活动现场嘉宾合影。会议方供图

据介绍，为推动鲁班工坊高质量建设和可持续发展，规范鲁班工坊的管理，建设鲁班工坊品牌，中国教育国际交流协会作为鲁班工坊建设联盟的管理单位于2022年4月启动了鲁班工坊运营项目的申报与认定工作，围绕鲁班工坊的发展定位与核心要素，并从定位和宗旨、办学基础、场地建设、师资队伍、教学资源、校企合作和办学成效等指标和观测点对申报项目进行综合评定。

记者注意到，本次授牌仪式上，除天津市鲁班工坊运营项目进行单列外，全国仅有5所学校海外办学项目获得批准。其中，宁波职业技术学院“贝宁鲁班工坊”入围。据了解，宁职院“贝宁鲁班工坊”依托中非（贝宁）职业技术教育学院前期建设基础，进一步整合政行企校各方资源开展共建。自2014年起，宁职院通过校企协同合作开展贝宁海外办学探索与实践，并于2016年正式在贝宁首都科托努市成立中非（贝宁）职业技术教育学院，成为浙江省第一所“走出去”设立海外办学点的高职院校。

截至目前，学校已连续派遣30人次专业教师和管理人员赴贝教学，非方受益面达800余人次，为当地经济发展和中资企业海外经营提供本土人才支撑，并有效辐射西非各国，吸引了60余名贝宁及周边国家留学生来华学习，连续开展面向贝宁职教师资能力建设培训，学员满意度达90%以上。

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