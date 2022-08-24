大会现场。中国地质大学（北京）供图

人民网北京8月24日电 （记者李依环）第21届国际沉积学大会22日在北京开幕。本届大会由中国地质大学（北京）主办，聚焦“沉积学新征程：从太平洋到喜马拉雅”主题，旨在交流沉积学领域的新进展，探讨沉积学前沿科学问题，促进沉积学理论和技术创新。

据悉，国际沉积学大会是由国际沉积学家协会发起，每四年举办一次的综合性国际学术会议。它是全球沉积学家交流的最高平台，也是全体沉积学界快速了解全球沉积学领域最新进展、人类社会发展对学科的需求和未来学科方向的重要窗口。自1946年以来，已成功召开20届。

记者了解到，近一个世纪以来，地球上化石能源被大量消耗，全球气候异常波动，由此引发的环境问题及生态变化深刻地影响着人类的文明进步和发展。沉积学作为地质学中的重要分支，肩负着勘察能源矿产、探究地球演化历史和预测未来全球变化的使命。如今，随着人类社会对全球碳循环和气候变化的关注日益增加，沉积学发展面临着更多挑战与机遇，促使沉积学不断涌现新的学科方向与生长点，推动了大批理论与技术革新。

中国科学院院士、中国地质大学（北京）教授王成善表示，本次大会是首次采用全线上的形式举办，主旨报告设置多种互动形式，参会代表可以在大会平台上通过线上留言和音频连线方式与作者互动，也可以通过特定渠道与报告人进行实时交流。此外，大会期间还开放了15条线上野外路线，借助先进的线上野外平台系统呈现，这些路线涵盖了中国多个经典剖面和多种沉积现象。

据介绍，此次大会设置了11个议题，共66个分论坛，吸引了来自44个国家近1400名学者参加。大会报告、分会场口头报告和海报展示于8月22日至26日举行，会前线上短期课程于8月20-21日举行，会后线上野外考察将于8月27日举行。期间，参会者将围绕“深时”古气候演化、碳中和与地质技术、自然灾害的沉积过程、生物与环境相互作用、沉积学与资源等主题开展学术交流。

(责编：李依环、孙竞)