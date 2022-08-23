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江苏财会职业学院：实施双院制改革，打造“一站式”学生社区

尹德树
2022年08月23日09:19 | 来源：人民网-教育频道
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　　江苏财会职业学院解放思想，先行先试，在职业院校中较早启动“学院+书院”双院制改革。2021年，学校统筹教书育人与学生成长的场域，在学生生活社区成立首个书院——七彩书院，探索“一站式”学生社区综合管理育人模式，将学生社区建设成为思政教育前沿阵地、“三全育人”实践园地、文明校园建设精神高地。

　　书院+学院：统筹合作、全员育人

　　学校创新体制管理，理清权责关系，学院负责专业课教学和技能课实践，书院负责强化思想素质与通识教育，双方优势互补、统筹协作，形成“思想引领、知识传授、能力提升、行为养成、人格塑造、素质拓展”为一体的协同育人模式。

　　学校党委书记、校长担任思想政治工作领导小组“双组长”，学生工作部部长任书院院长，制定《江苏财会职业学院书院管理办法》，成立书院管理委员会，定期召开书院工作例会，围绕学生成长、教育教学、学风建设、学生党建等工作进行分析研究，交流意见，不断顺畅书院的运行机制和健全服务体系。

　　通识+专业：交融贯通　全程育人

　　书院坚持把学生社区建设成为正学风、长才干、育新人的重要阵地，培育富有书院特色的“七色文化”，浸润式开展“四史”教育，用好抗击新冠肺炎疫情等“活教材”，发挥专业特色开展乡村财会监督与乡村治理调查实践，成立大学生电商助农团队，服务乡村振兴，不断增强职教自信。

　　积极推行育人阵地建设，打造以中华传统文化传承基地为核心的通识教育中心，建设思想教育基地和素质拓展基地，依托红色先锋工坊、蓝色艺美工坊、紫色乐学工坊、绿色健康工坊、橙色平安工坊、黄色勤劳工坊、青色青春工坊等七彩工坊，组建N个辅导员工作室，开展满足学生全面发展的通识教育，让学生在书院文化熏陶中实现自我教育和成长。

　　管理+服务：集成资源、全方位育人

　　书院坚持立德树人、成长赋能，推动学校各方面育人资源和育人力量向“立德树人”中心汇聚，打通“三全育人”最后一公里。

　　着力加强环境和内涵建设，加强学生社区功能性改造，打造“三区四室”：学习交流区、图书阅览区、生活体验区及谈心谈话室、师生导学室、党团工作室、多功能活动室。各区域功能共享互通，为大思政工作拓展了育人平台。

　　书院实行导师制，由专任教师、辅导员、行政管理人员担任德育导师、学业导师、创业导师等，常态化进社区，为学生提供贴身守护、贴心交流、贴近指导。借力校企合作，扩大校外兼职导师队伍，构建学校、企业、社会协同育人的良好氛围。学工、组织、宣传、统战、后勤等职能部门及二级学院负责人组成书院党建领导小组，推进书院党建工作，努力做到“学生在哪里，党的组织就在哪里，哪里就有党的教育”。

　　探索与成果：五育并举　七彩人生

　　书院为思政教育提供了新载体。通过校社协同、区域联建，打破校园与社会之间壁垒，建立协作育人机制，打造了“和合育人”“青年驿站”“福禄财缘”等党建品牌项目，形成了红色引擎驱动下的书院制育人特色名片。

　　书院为学生提供了新舞台。依托书院开展各类活动100余项。素质拓展项目在江苏省创新创业大赛中获得“挑战杯”特等奖和“互联网+”多个奖项。20多项文娱体艺成果获得国家级、省级表彰。

　　书院为教改提供了新模式。书院制进一步破解了专科生人才培养瓶颈。多名导师在国家省级思政、教育教学类竞赛中获得优异成绩。学校“五心”人才培养案例入选江苏省高职教育质量年报经典案例，“利用葫芦仿生机理，构建‘1+6’素质教育体系”，获得2021年江苏省教学成果二等奖。

　　(江苏财会职业学院党委书记 尹德树)

(责编：王鑫、熊旭)

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