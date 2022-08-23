何瑶伟

高等院校的根本任务是立德树人，思政课是落实立德树人根本任务的关键课程。浙江商业职业技术学院(以下简称浙商职院)坚持系统观念，强化顶层设计，统筹谋划思政课建设，奋力讲好用好新时代的“大思政课”，培养担当民族复兴大任的时代新人。

切实加强思政课教学模式创新，真正让课程教学“活”起来。浙商职院坚持多措并举，系统施策，把“大思政课”讲得有深度、有力度、有温度。校地共建，学校与办学所在地政府部门共建马克思主义学院，将南湖革命纪念馆、“五四宪法”历史资料陈列馆等作为思想政治理论课实践教学基地。师生换位，学生变身思政课“小老师”。举办“奋斗百年路·启航新征程”商院学子讲思政课公开课展示活动。以赛促学，“线上”和“线下”相结合，学校组织了“奋斗百年路·启航新征程”党史知识竞赛。通过“线上+线下”学习竞赛的形式普及党史知识，营造比学赶超氛围。以展促学，举办庆祝建党百年“学党史、听党话、跟党走”大型专题展览的等活动，数百幅图片全面展现了党的一百年光辉历程、伟大成就和伟大精神，既为思政课实践教学提供了体验式的现场教学环境，也为广大师生学习百年党史提供了生动直观的教育载体。交流促学，主持举办了浙江省高职院校“中国共产党100年与马克思主义中国化”理论研讨会等学术活动，深入研讨中国共产党百年历程与马克思主义中国化的理论创新和实践创新。强化在线开放课程建设，《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》获国家精品在线开放课程立项。

切实加强思政课教师队伍建设，真正让课程教学“强”起来。浙商职院大力实施思政课名师工程，充分发挥名师的示范、引领、带动作用，以“头雁效应”激活“群雁活动”。获批浙江省高校思政名师工作室2个，全国高校思想政治理论课教师影响力提名人物1人，立项校级思政名师工作室3个；受聘担任省委党史学习教育宣讲团成员1人，省党史学习教育高校专家宣讲团成员2人。大力提高教学水平。2019年以来，获得全国第二届高校思想政治理论课教师教学展示二等奖1人，在第七、八、九届浙江省高职高专思想政治理论课教师教学比赛中荣获一等奖1人、二等奖2人。2019年以来，思政课教师中荣获浙江省“三育人”岗位建功先进个人、省第二届“思政星课堂”-我最喜爱的思政课老师1人、省交通集团“十三五改革发展突出贡献”个人1人、省交通集团“技术能手”1人。

切实加强课程思政的体系建设，真正让课程育人“实”起来。浙商职院按照“双色引领”的理念、全方位开发“课程思政”元素，建构课程思政与思政课程良性共生、同频共振的育人新格局，深入推进“课程思政”建设。浙商职院成立了“课程思政教学研究中心”，制定了《课程思政建设实施方案》等文件，开展了“课程思政六个进”专项行动计划。学院紧抓课堂教学这个关键，将课程思政有效融合到每门课程，贯穿教学的全过程。

（浙江商业职业技术学院党委书记 何瑶伟）

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