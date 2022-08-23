人民网北京8月23日电 近日，广州城市理工学院计算机工程学院/大数据学院“岭南绿洲实践团”赴广东省连山壮族瑶族自治县开展了为期8天的“以青春献党，承红色基因，助乡村振兴”暑期社会实践活动。

在连山壮族瑶族自治县，“岭南绿洲实践团”（以下简称“实践团”）先后前往连山民族博物馆、文化馆，通过对当地特色民族文化以及农产品产业发展的调研，了解壮族、瑶族的民族文化及当地扶贫产业现状。在蒙峒古村，为让更多人了解当地特色文化及农产品，实践团成员们通过调研走访并结合所学专业，组织策划了一场网络“助农直播”。直播中，实践团成员们积极推介着当地的特色农产品，为蒙峒古村提供了一条巩固脱贫成果、促进产品推广的新思路。

岭南绿洲实践团观赏历史文物。校方供图

活动中，实践团成员们充分发挥所学专业优势，帮助当地旅游产业实施位置定点、网络宣传，发布有关当地旅游产业多维度的信息，将受众群体可能感兴趣的信息进行更详细地策划宣传，以期通过这种方式助力特色产业发展，带动当地旅游业发展。

实践团成员们还利用计算机相关专业知识，针对当地非物质文化遗产——长鼓舞，开展项目为“传统舞蹈飘四方——以AI助力长鼓舞传承来激活文旅高质量发展”的研究，采集相关舞蹈数据集并进行预处理，后期将通过建立人体骨骼关键点检测预训练模型，更好地将长鼓舞的动人舞姿以及相关文化传播出去。

在走访调研中，实践团成员们了解到，由于地理位置特殊，当地有许多留守儿童。根据当地的教育需求及实际情况，大家利用自己的专业优势，开展为期4天的支教活动，课程包括AI体验、少儿编程、手工美术、安全教育、红色故事分享会等，充分发掘孩子们的潜能，扩展孩子们的视野。

8月14日，实践团成员们前往蒙峒古村拜访了已96岁高龄的壮族老党员蒙聪堂。蒙聪堂于1956年入党，是新中国成立后蒙峒古村第一批加入中国共产党的老党员，他曾帮助当地建立大型水库和水电站，积极发挥着先锋模范作用。在蒙聪堂的带领下，实践团成员们一起重温入党誓词。大家纷纷表示，要从老一辈手中接过奋斗的接力棒，全心全意为人民服务，为党和人民的事业奋斗终身，用真才实学服务人民，在披荆斩棘中开拓前进，以创新创造贡献国家，让青春在奋斗中熠熠闪光。

岭南绿洲实践团采访蒙聪堂老前辈。校方供图

据介绍，本次暑期社会实践，旨在让学生通过各类活动，了解民族文化、观察基层动态、传承革命基因，引导学生们将知识运用在实践中，从而坚定对保护和传承民族文化的决心，在实践中巩固知识，服务乡村振兴，勇担时代责任。实践团成员邓玉坚说：“经过调研发现，乡村振兴重大举措让百姓现在的生活有了很大保障，但依然有需要继续提升的地方，这需要我们青年人提供更多新思路新方法，以青春力量助力乡村振兴。”

(责编：孙竞、熊旭)