由华侨大学华文教育青年志愿者服务队“鹭鲤同心筑侨行”实践团为葡萄牙里斯本中文学校开设的“中华才艺体验云课堂”活动，19日圆满收官，共有近70名葡萄牙华裔青少年参与了为期6周的课程学习。

华侨大学相关人士说，这是新冠肺炎疫情暴发以来双方连续第三年开展线上合作。

本期“云课堂”在课程设置上进行了精心设计与全新升级：一方面丰富课程的文化容量与互动性，通过“唐诗吟唱”“儿童诗歌创意写作”等创新课程，引导华裔青少年以歌咏怀、以诗言志，体验纯净新鲜的汉语之美；另一方面增强课程的趣味度与连续性，如简笔画和手工课老师化身“魔法师”，将每节课的教学目标巧妙设置为闯关任务，带领学生一路解锁技能、收获成长。

与此同时，本期“云课堂”还在课程中融入了地域元素，通过华侨大学华文教育青年志愿者服务队精心制作的系列实景课堂，帮助海外华裔青少年“身临其境”畅游厦门鼓浪屿、泉州少林寺等闽南景点，感受其背后特有的文化风情。

“中华才艺体验云课堂活动弥补了我们在才艺教学上的不足。”在葡萄牙里斯本中文学校校长陈晓红看来，来自华侨大学的年轻老师们非常出色，和孩子们一同在线上度过了短暂而又美好的暑期，“看到孩子们提交的生动可爱的作品，我感到非常幸福和满足”。

“中华才艺体验云课堂”是华侨大学以该校华文教育青年志愿者服务队为主体创建的创新品牌项目，自2020年5月启动以来已为葡萄牙、法国、澳大利亚、美国、德国、意大利等国家近2000名华裔青少年开设各类中华语言与文化课程。“鹭鲤同心筑侨行”是其于今年暑期推出的升级项目。(杨伏山 王钰 吕挺)

(责编：何淼、郝孟佳)