“我来到中国三年，相比普通大学本科，在职业学校学习更注重实践课程，可以动手操作，而大学本科更侧重抽象知识，直到进入职场才开始真正地动手实践。”来自贝宁共和国的约翰，在19日首届世界职业院校技能大赛开幕式后对记者说道。

日前，天津已举办“智能产线安装与调试”、“无人机维修与应用”、“信息技术应用创新”等诸多赛项，获得圆满成功。

据了解，约翰这次与来自天津渤海职业技术学院的同学组队参赛，负责摆放迷宫、编程、答辩等工作。

“有些学生不擅长理论学习，但动手能力很强，职业教育可以发挥他们的优势，通过职业教育烘托其技能特点、劳动优势。”天津渤海职业技术学院人工智能技术应用专业教研室主任王丽媛说道，“对他们而言，进入车间，以真实的工作场景引导、学习，比在课堂听理论更有效果。分类培养、各有所长。”

据数据显示，中国制造业有31个大类、179个中类和609个小类，是全球产业门类最齐全、产业体系最完整的制造业。众所周知，职业技能与制造业密不可分，与经济社会紧密相连，为制造业立市提供了坚实的技能人才支撑。

一直以来，部分家长对孩子的要求和期望值都很高，对职业教育仍存在一些偏见。“这需要发挥职业教育的魅力，吸引更多学生参与，改变家长的观念。家长在填报志愿，咨询专业时，常希望孩子学习一门技术，职业教育其实是不错的选择。”天津市东丽区职业教育中心学校教师李春旭说道。

“这些学生还很年轻，有的同学直接就业的意愿更强，喜欢操作性为主的东西；有些同学希望趁着年轻再增加一些技能，提升学历，喜欢管理型为主的工作，跟学生个人特点有关。”天津职业大学教师刘建红表示，本校大概每年会有20%左右的学生继续读本科，直接就业的学生毕业后待遇也不错。

天津职业大学校党委副书记、校长郑清春表示，制造业转型升级以后，对技术人才的需求也越来越大。“我们将以此次大会召开为契机，围绕天津市制造业立市战略，致力于培养更多适应产业升级的高质量技术技能人才。”

职业技能比赛过后，很多学生都表示收获颇丰，团队意识也大有提升。来自刚果(布)的杰弗里和中国选手司华蓓姣在“碳中和可再生能源工程技术”赛项中组合，一起完成各项调试与检验等任务。杰弗里说：“希望在中国学习更多技术，以后能回到非洲进行科技相关的创业，也希望中国企业可以到非洲发展新能源方面的科技。”

谈及职业教育的魅力，李春旭认为，从就业率来说，学生毕业后有一技之长、有工作可干，学生进入职场后也能根据技术发展“更新升级”自己的技能。从教学资源、教学设备来看，职业教育的吸引力也越来越大，在普职融通背景下，借助职业院校这一平台，安排中小学生参与社会实践课、劳动教育科，也可以引导孩子对这些专业感兴趣。(庞喻文 马帅莎)

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