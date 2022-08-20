由中华文化学院与暨南大学、华侨大学联合举办的港澳台青年学生研修班19日举办结业式，来自两所高校的50余名港澳台学生参加。

本次培训为期一周，包括中国共产党与中华民族伟大复兴、社会主义现代化与中华优秀传统文化、大湾区战略与新时代“一国两制”的制度演变等8场讲座。其间，中华文化学院还安排了参观中国共产党历史展览馆、北京中轴线、高科技企业等3场实践教学，引导港澳台青年深刻认识国家和世界发展大势，增强民族自豪感和主人翁意识。

此次培训班学员大多为“00”后本科生，涵盖金融、法学、新闻、历史、建筑、机械制造、临床医学等多个专业。学员们表示，此次培训包含政治、经济、文化、国际形势等诸多内容，深入了解了新时代港澳台青年的发展机会，深刻体会中华文化在世界文化交流中的独特价值，也在培训中感受到不同高校青年的活力与创造力。作为港澳台青年，要激励和团结更多青年投入祖国建设和世界发展中，展示中国青年的格局、能量和担当。

来自台湾彰化的何柏毅目前就读于暨南大学，参加此次课程，他最大感受是中华文化的兼容并包。“这种包容性体现在社会生活的各个方面，也体现在历史发展的各个阶段，音乐、舞蹈、服饰、食物、民族、宗教……这些无不是在发展中演变至今，都是融合的产物。”他说，两岸同根同源，一脉相承，台湾青年朋友更应学习了解中华传统文化。

同样就读于暨南大学的黄鑫来自香港，学习旅游专业的他希望毕业后可以趁工作之机到各地走走。参观北京中轴线时，他被古人的智慧深深折服。“这种对传统文化的震撼也只有到当地才能真切感受，这是在电视或者书本上完全不同的体验。”他说。

目前在华侨大学学习法律的李辉煜来自澳门，多次往返于澳门和内地各个城市。他说，这次课程让他对祖国有了更直观和真切的感受。内地对自己的吸引不仅仅来自文化，还有经济等各个方面。目前大湾区建设如火如荼，对专业人才的需求愈发旺盛，这为自己的未来发展提供了广阔平台。

据介绍，2022年是中华文化学院成立25周年。自1997年成立至今，学院始终高举爱国主义旗帜，以中华文化为纽带，坚持面向港澳台同胞和海外侨胞开展国情教育和中华文化研修，共举办港澳台海外班次300余期，学员约3万人，为团结凝聚海内外中华儿女，更好推动中华文化走出去发挥了独特作用。(记者 李雪峰)

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