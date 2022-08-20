新华社天津8月19日电 世界职业技术教育发展大会19日在天津开幕，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰宣读习近平主席贺信并发表视频致辞。

孙春兰指出，习近平主席的贺信，深刻阐述了职业教育对促进经济发展和民生改善的重要作用，为深化职业教育国际交流与合作增添了信心和动力。中国政府高度重视职业教育，坚持职业教育的类型定位，深化职教改革，建成世界规模最大的职教体系，既为高质量发展提供了重要支撑，也能够满足不同学生的成长需要，拓宽职业发展前景，让每个人都有人生出彩的机会。中国愿与国际社会一道，搭建多层次、宽领域的合作平台，加大对发展中国家特别是非洲国家职业教育支持力度，推动各国人民共享职业教育发展成果。

举办世界职业技术教育发展大会是全球发展高层对话会成果清单的重要内容，本次大会以“后疫情时代职业技术教育发展：新变化、新方式、新技能”为主题，有关国际组织负责人、各国教育部长、驻华使节等线上线下深入交流研讨。

《 人民日报 》（ 2022年08月20日 02 版）

(责编：何淼、郝孟佳)