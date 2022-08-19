人民网北京8月19日电 （记者李依环）记者今天从教育部获悉，教育部等十部门日前印发了《全面推进“大思政课”建设的工作方案》（下称《方案》），提出要坚持开门办思政课，强化问题意识、突出实践导向，充分调动全社会力量和资源，建设“大课堂”、搭建“大平台”、建好“大师资”，建设全国高校思政课教研系统，设立一批实践教学基地，推出一批优质教学资源，做优一批品牌示范活动，支持建设综合改革试验区。

《方案》提出，要构建实践教学工作体系。高校要普遍建立党委统一领导，马克思主义学院积极协调，教务处、宣传部、学工部、团委等职能部门密切配合的思政课实践教学工作体系。将思政课教师、辅导员指导学生开展实践活动、指导学生理论社团等纳入教学工作量。参照学生专业实训（实习）标准设立思政课实践教学专项经费。

《方案》要求，要落实思政课实践教学学时学分。高校要严格落实本科2个学分、专科1个学分用于思政课实践教学的要求，中小学校要安排一定比例的课时用于学生社会实践体验活动。鼓励有条件的高校开设专门的实践教学课。

《方案》明确，要建设全国高校思政课教研系统，加强国家智慧教育平台思政教育资源建设，推出一批思政“金课”。另外，教育部还将会同中央网信办等，组织开展“大思政课”网络主题宣传活动，鼓励师生围绕思政课教学内容创作微电影、动漫、音乐、短视频等，建设资源共享、在线互动、网络宣传等为一体的“云上大思政课”平台。

《方案》提出，要建设专兼结合的师资队伍，提高中小学专职思政课教师比例，各地教育部门要建立中小学思政课教师轮训制度。各地各高校建立专门制度，常态化支持思政课骨干教师到各级宣传、教育等党政机关或基层挂职锻炼、蹲点调研，相关经历纳入评奖评优、干部选聘体系，相关成果作为职称评聘参考。

《方案》明确，要改革创新主渠道教学，建构党的创新理论研究阐释和教育教学的自主知识体系。要建强思政课课程群、优化思政课教材体系、拓展课堂教学内容、创新课堂教学方法、优化教学评价体系，要重视教学过程评价，增加教学研究和教学成果在评价体系中的权重。要用好思政课教学评价结果，作为马克思主义学院和班子成员考核的重要指标，作为思政课教师绩效考核、职称晋升、评奖评优等的基本依据。

《方案》强调，要扎实开展日常思政教育活动。学校党委书记、校长要在开学、毕业典礼等重要场合，讲授“思政大课”。学校要以重大纪念日、重大历史事件为契机，通过“学习新思想，做好接班人”主题教育、职教学生读党报、新时代先进人物进校园、论坛讲坛、讲座报告会等，组织专题“思政大课”。教育部打造并集中展示一批校园文化原创精品，建设一批文化传承基地。

据悉，教育部将围绕思政课改革创新重大问题，在北京、天津、上海、江西、陕西等地设立综合改革试验区。

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