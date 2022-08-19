原标题：多省份启动事业单位招聘 高校毕业生有更多利好

近期，多个省份启动事业单位公开招聘工作。今年以来，各地加大政策类岗位的开发供给，不少地区明确将扩大事业单位招聘规模，招聘政策向高校毕业生和基层岗位倾斜。

部分省份启动下半年事业单位招聘

18日，陕西省委组织部微信公众号“陕西先锋”发布消息，陕西省部分市区和省属事业单位统一公开招聘工作人员工作将全面展开，本次招聘计划3944名。报名于8月25日至27日进行，笔试时间为9月17日。

除了陕西，8月以来，已有安徽、甘肃等多个省份陆续启动今年下半年事业单位公开招聘工作。

相较于公众熟知的公务员招录考试，近年来，事业单位的公开招考也愈发受到社会关注。2014年7月，国务院颁布的《事业单位人事管理条例》开始实施，条例明确，事业单位公开招聘工作人员需要的程序包括7个步骤：制定公开招聘方案；公布招聘岗位、资格条件等招聘信息；审查应聘人员资格条件；考试、考察；体检；公示拟聘人员名单；订立聘用合同，办理聘用手续。

值得一提的是，对于本次事业单位招聘工作，一些省份此前已提出明确要求。例如，今年7月，陕西人社厅就明确，决定在2022年下半年在全省范围再开展一次事业单位公开招聘高校毕业生工作，力争2022年市县乡事业单位招聘人员数量比去年增加15%以上。

招聘力度加大，高校毕业生有更多利好

其实，今年以来，不少省份明确将扩大公务员、事业单位等政策性岗位的开发供给，拓宽高校毕业生的就业选择。

今年5月，吉林省发布《关于积极应对疫情影响 全力做好高校毕业生等重点群体就业工作的若干措施》。据介绍，今年吉林省的公务员和事业单位招录招聘人数约2.2万人，比去年增长10%。其中，事业单位招聘增加了2000名。

今年6月，江西省人社厅召开的“赣就有位来”稳就业新闻发布会介绍，加大事业单位招聘高校毕业生的力度，挖掘国有企业的用人潜力，稳定升学规模，开发各类政策性岗位不少于4万个，落实面向应届高校毕业生招录岗位不得低于40%的要求。

陕西对于下半年事业单位招聘的要求中也明确，国家和陕西省乡村振兴重点帮扶县以及艰苦边远县区可拿出一定数量岗位面向本县、本市或者周边县市户籍高校毕业生(或者生源)招聘。可面向脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及有残疾的高校毕业生定向招聘。

“近几年，公务员、事业单位等招录都加大了高校应届毕业生招录力度，单从国考招录的数据来看，招录计划中，仅面向应届生招录的比例，由2019年度的39.17%上升到了2022年度的67.3%。”华图教育研究院专家郑文照分析，面向应届生和基层岗位倾斜，这是近年来政策性岗位招录的显著趋势。

鼓励毕业生到基层建功立业

2022年高校毕业生首次突破千万，为1076万，规模比上年增加167万人，规模和增量均创历史新高。如专家所言，为促进大学生就业，多个部门密集出台面向应届毕业生的倾斜政策，便利大学生求职就业。

以公务员考试为例，在前两年连续扩大招录高校毕业生规模的基础上，2022年中央机关及其直属机构与地方各级机关公务员招录进一步吸纳高校毕业生，共计划招录11.6万名应届生，比去年增加0.9万名。

此外，今年以来，教育部会同人社部、财政部、共青团中央等部门推进“特岗计划”“三支一扶”“西部计划”等中央基层项目招录工作。

2022年“三支一扶”计划招募高校毕业生3.4万名；“特岗计划”全国招聘6.7万名；“西部计划”招募3.67万人。重点向乡村振兴重点帮扶县等地区倾斜，更好服务乡村教育、医疗卫生、社会治理等工作，助力乡村振兴。

中央党校(国家行政学院)教授竹立家分析，当前，无论是乡村振兴，还是城市社区公共服务升级，都急需大量有新知识、新理念、高素质的大学生补充到基层。促进大学生到基层干事创业，这不仅是从促进就业的维度考量，更是提速基层治理能力现代化的需要。(记者 阚枫)

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