本报记者 陈伟光 贺林平 姜晓丹

粤西北山区，广东云浮罗定市龙湾镇大石村，54岁的村支书蓝永焕最近如愿拿到了法学本科文凭。

“多亏了‘办在家门口的大学’，让我不脱产、不离乡‘啃’下了一门门功课，拿到了大学文凭。”蓝永焕感叹。他用自己的经历现身说法，说动了儿子报读大专。

蓝永焕的文凭与普通大学一样，上课修学分，结课通过考核才能拿到。同时，它有“时时可学、处处能学”的网络教学优势，为奔忙在“三农”一线的农村学员，提供了更加灵活方便的学习、提升途径。

乡村振兴，人才是关键。如何将高等教育资源延伸到农村基层，为乡村振兴培养各类人才？蓝永焕口中“办在家门口的大学”，正是云浮求解这一问题的答案。

2019年1月，云浮市引入广东开放大学开展校地合作，依托云浮开放大学设立云浮乡村振兴学院。3年多来，依托“1个学院+18个镇村分院+4个教学点”的组织体系，乡村振兴学院直面农村需要，创新“协同育人”模式，把优质大学资源连接到乡村，把涉农优势专业下沉到村民家门口，把高质量的教育培训服务送到田间地头。

连接大学资源，家门口培训高素质农民

罗定市罗平镇双莲下垌村新时代文明实践站，加挂着一块“云浮乡村振兴学院双莲教学点”的牌子。门口的村道，是村民办事下田必经之处，进来听课，非常方便。85后陈洁玲就时常过来“充电”，她是云浮乡村振兴学院培养出来的首批农村致富带头人之一，如今成了传授技能的“土专家”。

当年，发现当地辣椒市场商机好，陈洁玲辞职回到村里，准备规模种植辣椒，但自己在种植、管理上面临的技术难题多，想去学点东西，可成日困于田间地垄，要放下手头的活儿坐在课堂学，根本不现实。陈洁玲坦言：“我们这偏远乡村，也就隔三岔五来个农技员，就算碰上了，人家凭啥教你？”

陈洁玲曾经的困境，在云浮不是个例。学技无暇、求教无门，高素质农民培养难。乡村振兴，需要大批本土人才。而人才培养，归根到底还是靠教育。广东省人大常委会副主任叶贞琴说：“广东开放大学是广东乡村振兴战略工作的重要支撑。”2019年1月，广东开放大学与云浮市开展校地合作。

“这个动作背后，是学校具备的三大优势。”广东开放大学校长刘文清介绍，一是信息化办学基础深厚，全校有5000多名信息化专任教师；二是广东开放大学全体系转型发展，其中一项重点任务就是面向农村，服务农业农村现代化；三是产学研平台协同，有利于服务乡村振兴。

不久，云浮乡村振兴学院长岗坡分院就在罗平镇成立，还开设了农业农技培训班。陈洁玲马上报名，成了学院的第一批学生。经过培训，她从辣椒种植“门外汉”变成了“行家里手”。

不仅自己学，陈洁玲还定期组织合作社负责人和种植户到分院学习农技知识，将农技培训“课堂”搬到田间地头，向农户释疑解难。在陈洁玲的带动下，越来越多的农户加入辣椒种植行列，通过学院培训后成长为懂技术、会管理的高素质农民。

陈洁玲的辣椒基地，由原来的200多亩发展到6000多亩，她还带动其他农民种植4万多亩辣椒。陈洁玲的公司辣椒年产值6000多万元，辐射带动2万多名群众家门口就业。

近年来，云浮乡村振兴学院大力开展高素质农民培训，开办了10余类、共20多期技能培训班，2万余人次受训。

送教送到家门口，提升乡村干部学历和能力

火车跑得快，全靠车头带。蓝永焕从云浮乡村振兴学院毕业后，拿到的不只是一纸文凭。

“以前碰到村民闹纠纷，自己也不是很懂，只能靠面子劝说，但总是治标不治本，疙瘩还是没解开。现在给大家调解，学校里学的东西就派上用场了，有法有据，令人信服。”蓝永焕说。

这不，村民陈某因对土地流转有疑虑，迟迟不愿配合，影响了村里的广藿香规模种植。“土地承包权还是你的，只是经营权流转出去，你的租金等权益都落在合同条款里了，有法律保证，放心吧！”经过蓝永焕的解释，陈某解开了疑问，签了流转合同。

“蓝书记年纪不小，但学习劲头很足。一开始电脑、手机都不会操作，经过辅导老师手把手地教，自己认真钻研，很快就熟练掌握了。”蓝永焕的班主任崔陈一说，广东开放大学通过线上线下相结合的教学方式，让更多像蓝永焕这样的在职学员时时可学、处处能学。

“能拿到本科文凭，我还是挺自豪的。”蓝永焕说，他希望能够用自己的经历做示范，鼓励更多年富力强的镇村干部参加学习，学成后更好回馈乡亲。

广东开放大学乡村振兴学院院长杨翠友说，村两委干部是一线实践者，不缺实操，但学历是他们发展的短板。学院实施以村两委干部为重点的培训计划，为这些乡村带头人进一步发展储备能量。

最近3年，云浮开放大学各村镇分院（教学点）接收了400多名村两委干部、镇公务人员和新型村镇经营者（主体）参加大专、本科学历教育，他们学成后能力普遍提升，带领乡亲们奔向更美好的生活。

服务送到田间地头，提升乡亲们增收致富能力

走进云浮乡村振兴学院新兴县天堂分院朱所村教学点，老远就能闻到菜肴的香味。大厨石金坤一边颠锅翻炒，一边不忘向身旁的学员讲解要点。学员都是附近村民，很多想创业就业。

“这是我们开展的订单式培训服务，根据各个地方的特色确定课程，学员自己确定上课时间，方便灵活。‘镇村点菜、学院炒菜、乡村振兴办埋单’是这种非学历培训模式的特色。”杨翠友介绍。

云浮市龙湾镇以南药种植为支柱产业，广藿香的种植一度让乡亲们头疼不已，按照种植其他南药的方法除草、下肥，广藿香幼苗很难存活。根据镇村需求，云浮乡村振兴学院龙湾分院请来广西植物研究所研究员，开展广藿香种植技能培训。棠棣村村民黄家锐得知消息后，赶紧报名参加，“专家不仅在课堂上梳理基础知识，还下地教学示范。用了专家的方法，我种的广藿香存活率翻番，收益提升了不少。”

云浮乡村振兴学院院长伍永胜介绍，学院的培训服务与各地特色品牌建设紧密结合，相得益彰。新兴县天堂分院以“粤菜师傅”为品牌，培养乡村厨师1000多人，发展流动餐饮团队25支，带动3000多人就业。龙湾分院以“南药种植”为品牌，为300多人次脱贫劳动力开展技能培训，加快了他们致富步伐……

根据区域经济社会发展和产业转型升级的需要，云浮乡村振兴学院不断优化专业设置，开设了农村电商、土木工程等多个“新农科”专业，开办了“村镇课堂”，根据各镇各村品牌特色，定制化开发培训课程体系，省、市、县三级开放大学协同，推进教师团队、教材、课程资源成套输送到乡村振兴一线。

刘文清表示，广东开放大学将继续梳理、提炼云浮乡村振兴教育经验，逐步向全省推广实践，努力推动职业教育实现从“大有可为”到“大有作为”。

《 人民日报 》（ 2022年08月19日 18 版）

(责编：郝孟佳、李依环)