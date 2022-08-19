本报记者 王锦涛

自2018年当选全国人大代表后，董彩云每天都很忙，她提出加强贫困地区人才和师资培养、为贫困地区规划高校定向招生等30多条建议。

甘肃省临夏回族自治州曾是“三区三州”深度贫困地区之一。这里基础条件薄弱，教育教学质量不高、高层次人才缺乏等问题制约着经济社会的发展，更影响着乡村振兴的进程。

“近年来，党中央对民族贫困地区的教育高度重视，在政策、资金等方面都给予极大的帮助与倾斜。”董彩云说，如今，走进临夏州的任何一所学校，都有明亮的教室和先进的教学设备，“城乡教育水平的差距在不断缩小，乡村教师的工资也不断提高。”

在董彩云的笔记本上，有几个问题被反复记录：教师队伍数量不足、能力不高等问题突出；教师培训规模小、层次低，制约了教育水平的提高……

为弄清楚这些问题，她几乎走遍了全州所有乡村小学。“绝大多数学校没配齐配足专任教师，一个人承担多门学科教学的现象很普遍。”董彩云说，一些乡村学校教师队伍不稳定、教师结构老龄化等问题突出，值得关注。

“促进城乡教育一体化，教育发展的重点还是在农村。”董彩云说，需要进一步提高乡村教师待遇，建立合理的考评制度，让乡村教师更有获得感、幸福感和安全感。

今年全国两会上，董彩云在大量调研的基础上建议，协调教育发达地区与临夏回族自治州建立教育结对帮扶机制，通过合作办学、跟岗研修、交流研讨等方式，巩固教育脱贫成果，推动民族地区教育事业发展，满足学生和家长对优质教育的需求。

“我一直认为，没有教育振兴就没有乡村振兴。”董彩云说，孩子有出息，未来才会有奔头。“这些年，临夏州的教育发生了前所未有的变化。”董彩云说，过去狠抓“控辍保学”，现在孩子都愿意上学，九年义务教育的入学率大幅提升，教师、家长的整体素质大幅提高。

今年，她到东乡族自治县布塄沟村小学，在和当地孩子的交谈中，感受非常明显，“孩子们变得自信大胆、敢于交流。要知道，搁在前几年，课堂提问无人应，全都低头不吭声。”董彩云感慨。

立足乡村实际，如何因材施教提升教学能力、怎样突破教师管理制度瓶颈……带着问题，董彩云仍奔走在各县，“我关注基础教育、支持‘振兴乡村教育’的热情永远不会减退。”

《 人民日报 》（ 2022年08月18日 18 版）

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