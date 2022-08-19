据新华社深圳8月17日电 （记者李晓玲）香港深圳青年总会、香港青年联会、澳门深圳经济文化促进会等25家港澳团体，16日晚在深圳南头古城开启为期3个月的“国情深睇验”研学之旅。

当日，深圳市发布“国情深睇验”港澳青少年国情研学精品路线，包括“同根同源”“科技创新”“生态景观”“社会文化”及“时尚‘圳品’”等5大主题12条线路，由遍布深圳各区的160个体验点串起，如著名的南头古城、供港蔬菜基地、粤港澳大湾区青年创新创业中心、坂田手造文化街、坝光红树林湿地、大浪时尚小镇等，个个都有得“睇”。

“睇”字在粤语中意为“看”，“睇验”与粤语“体验”同音，有观光体验之意。广东省研学旅行协会常务副会长张萌说，港澳青少年深圳国情研学精品线路的发布，为促进港澳青少年了解国情提供了新的路径。

“国情深睇验”研学之旅由深圳海外联谊会、香港深圳青年总会联合发起。香港深圳青年总会主席刘根森号召在深香港青年通过自己“行”和“睇”，感受深圳的创新创业氛围，带动更多身边香港青年体验国情，了解历史文化，促进深港两地交流。

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