本报记者 丁雅诵

顺德职业技术学院首饰设计与工艺专业学生梁荣浩经过层层选拔，入选世界技能大赛国家队。他内心一直追寻的是大国工匠的理想与追求极致的匠心；

陕西工业职业技术学院材料成型与控制技术专业毕业生邢小颖，因成绩优异，被推荐到清华大学基础工业训练中心任教。多年来，她稳扎稳打，成长为深受清华学子喜欢的“双师型”教师，拥抱出彩人生；

北京电子科技职业学院飞机机电设备维修专业学生刘朴源，是学校与国航北京飞机维修工程有限公司订单班学生。面对就业，他信心满满；

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习近平总书记指出，在全面建设社会主义现代化国家新征程中，职业教育前途广阔、大有可为。党的十八大以来，职业教育实现新的历史跨越，吸引力、影响力、竞争力不断增强。目前，我国已建成世界上规模最大的职业教育体系，共有职业学校1.12万所，在校生超过2915万人，中高职学校每年培养约1000万高素质技术技能人才，为促进经济社会发展和提高国家竞争力提供了有力支撑。

顶层设计更加成熟定型

经济社会发展需要大国工匠，培育大国工匠，离不开丰沃的土壤——高质量的职业教育。近年来，我国职业教育改革发展走上提质培优、增值赋能的快车道，顶层设计更加成熟定型。

2019年，国务院印发《国家职业教育改革实施方案》，启动实施“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”；2021年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，提出“到2025年，职业教育类型特色更加鲜明，现代职业教育体系基本建成，技能型社会建设全面推进”；今年，职业教育法时隔26年首次修订并颁布实施，明确“职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型”……法律制度和政策举措的密集出台，为职业教育高质量发展提供了有力支撑。

在实践中，“中职—高职专科—职业本科”一体化的职业学校体系基本建成。职业教育与基础教育、高等教育、继续教育之间构建起融通机制。

站在南京工业职业技术大学2022届本科生毕业典礼上，伍涛十分感慨。他是我国职业教育的第一届本科毕业生，目前已被南京工业大学土木水利专业录取为一名研究生。“不努力一把，怎么知道人生会不会有更多可能！”伍涛说。

2019年12月，南京工业职业技术学院（现南京工业职业技术大学）成为第一批职业本科学校。今年7月，903名毕业生拿到了首批职业本科毕业证和学位证。在全国高校毕业生就业形势十分严峻的情况下，这批毕业生就业落实率超过全国平均水平，成为职业教育人人出彩的生动写照。

稳步发展职业本科教育，一批高水平职业院校和专业正在建成。2019年以来，教育部先后批准32所学校开展本科层次职业教育试点。2022年，全国职业本科专业点数备案936个，其中4年制专业备案点数比2021年增加了44%。

产教融合底色更鲜明

北京电子科技职业学院汽车工程学院的实训室里，新能源汽车技术专业学生李新海正在研究汽车构造。左前大灯、雨量传感器……上百种汽车零部件，李新海每一样都弄得清清楚楚。虽然还没毕业，但他已被企业提前“预订”。

“与产业发展紧密对接是职业教育的基本属性。”北京电子科技职业学院党委书记张启鸿说，“为适应区域主导产业发展需求，学校增加了新能源汽车技术、飞机电子设备维修等7个专业。”

目前，全国职业学校共开设1300余个专业和超12万个专业点，基本覆盖了国民经济各领域，有力支撑了我国成为全世界唯一拥有全部工业门类的国家和世界第二大经济体，为全面建设社会主义现代化国家提供有力人才和技能保障。

根据产业布局和行业发展需要，国家大力发展面向先进制造等产业需要的新兴专业。教育部职业教育与成人教育司相关负责人介绍，2021年，新版职业教育专业目录发布，共设立19个专业大类、97个专业类、1349个专业，更新幅度超过60%。在先进制造业、战略性新兴产业和现代服务业等领域，一线新增从业人员70%以上是职业院校的毕业生。

产教融合、校企合作是职业教育的生命力。近年来，职业教育产教融合底色更鲜明，办学路子更宽广。

戴上VR眼镜，就能看到设备结构，还能动手拆装。在江西南昌国家职业教育虚拟仿真示范实训基地，实训大厅里摆放着仿真机场塔台、飞机模型、发动机模型等各种设备。基地将于今年底全部建成，届时可同时容纳8000名学生进行实训，年培训人数可达10万人。

“要实现产教深度融合，就要让学生接受实训。”基地负责人李经智说，“基地提供的虚拟仿真实训，把真实工作场景搬到实训室，以较低成本让学生操作实践、反复训练，提高了学生技能，也调动了企业参与产教融合的积极性。”

据了解，目前全国组建了1500多个职业教育集团（联盟），涵盖了企业、学校、行业、科研机构在内的4.5万余家成员单位。在我国世界500强企业中，有175家企业参与职业教育集团化办学。全国培育了3000多家产教融合型企业、试点建设了21个产教融合型城市，构建起以城市为节点、行业为支点、企业为重点的产教融合新模式。

在交流互鉴中共同发展

近日，首届世界职业院校技能大赛如火如荼地展开。利用数字化技术，由工件的三维数据驱动，通过材料累加，制造出所需工件……在大赛增材制造技术赛项现场，天津职业大学增材制造技术专业学生赵兴元信心满满。

“在比赛中，国外选手负责形成比赛作品的方案和数字模型，中方选手通过3D打印快速获得作品实物，现场测试后再反馈给外方选手进行修改优化。”赵兴元说，“这是我们第一次与南非‘鲁班工坊’的选手混合编队参加国际赛事，在磨合的过程中配合度不断提升，双方收获都很大。”

在对外合作领域，“鲁班工坊”成为中国职业教育国际化的品牌。目前，我国职业教育与70多个国家和国际组织建立了稳定的联系，在海外19个国家建立起20个“鲁班工坊”。

“如何携手推动全球职业教育高质量发展、助力建设后疫情时代美好世界，是摆在世界各国职业教育界面前的一个重大课题。”教育部职业教育与成人教育司相关负责人表示，要在“走出去与引进来”中不断提升我国职业教育国际影响力，促进中国与世界各国职业教育在交流互鉴中共同发展。

近年来，中国职业教育人才培养标准和专业建设质量获得广泛认同。中餐烹饪国际化教学标准经过英国核准颁证，纳入英国普通和职业学历框架体系；吉布提“鲁班工坊”填补了本国没有高等职业教育层次的空白；葡萄牙“鲁班工坊”的建设，让中国特色职业教育标准体系走进西方国家。

如今，职业教育“走出去”进入新的发展阶段。2019年，13所高职院校协同中国有色矿业集团有限公司，率先在海外独立举办开展学历教育的高等职业学校——中国—赞比亚职业技术学院。在此基础上，有色金属行业正与山东省教育厅、甘肃省教育厅开展合作，组织48所国内职业院校与中国铝业集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司等10余家中央企业、地方企业在蒙古国、印尼、老挝、刚果（金）、几内亚等10个产能合作国建立16个海外职业技术学院和校区，服务国际产能合作。

《 人民日报 》（ 2022年08月19日 07 版）

(责编：袁勃、胡永秋)