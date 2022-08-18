人民网北京8月18日电 （记者何淼）清华大学2022年本科生开学典礼于今日举行。清华大学校长王希勤在开学典礼上勉励3000多名本科新生，要以己为鉴、认知自我，慎独方能养德；要以朋为友、融入集体，志同方能不孤；要以人为本、服务人民，众行方能致远。

图为清华大学校长王希勤。学校供图

以下为王希勤讲话节选——

亲爱的同学们、老师们：

今天，3000多名新同学加入清华大家庭。我代表全校师生员工，向你们表示衷心的祝贺和热烈的欢迎！并借此机会，向哺育培养你们的家长老师和关心支持你们的社会各界致以亲切的问候和诚挚的感谢！

你们高中三年几乎都是在疫情中度过的，每个人都克服了不少的困难，那些居家学习的日子一定给你们留下了难以忘怀的记忆。今天，仍有部分同学受疫情影响暂时不能来到学校，但不管大家在不在开学典礼现场，你们人生新的阶段都已经开启，清华园也因为你们增添了新的生机和活力。希望你们在这里传承“自强不息、厚德载物”的校训，弘扬“行胜于言”的校风和“严谨、勤奋、求实、创新”的学风，践行“爱国奉献、追求卓越”的传统，做到“又红又专、全面发展”，成长为具备健全人格、宽厚基础、创新思维、全球视野和社会责任感的清华人。

进入大学是你们真正意义上独立生活的开始，也是你们独立面对社会的开始。现代社会生活节奏快、竞争激烈，容易让人们在步履匆匆中淡忘自己的初心和坚守。网络世界的碎片化、多元化，容易使人游弋于虚拟空间而忽略深度思考、忽视与现实世界的联结。面对这样的环境，希望你们从内心出发，不断完善自我、树立集体意识、勇于担当责任。

第一，要以己为鉴、认知自我，慎独方能养德。慎独是指人独处时保持谨慎不苟、恪守内心的道德原则，做到言行一致、表里如一、行为高尚。《礼记·中庸》中讲到，“莫见乎隐，莫显乎微，故君子慎其独也。”这就是说，在私底下、无人时、细微处也要心有所畏、言有所戒、行有所止。1943年，周恩来总理在45岁生日当天，谢绝了大家为他准备的茶点和生日庆贺活动，独自回到办公室，写下《我的修养要则》，要求自己“加紧学习”“注意检讨和整理”“纠正自己的短处”“永远不与群众隔离”。周恩来总理时时、处处、事事严格要求自己，重视点滴修养，只求奉献、不思回报，铸就了伟大的人格风范。慎独要自律自重，也要自省自警。人的品德修养要通过不断地自我反省、自我评价、自我完善来获得提升。自省如同对镜自照，既要看到自身的亮点，更要细览自身的不足。同时，也要在与他人的互动协作中不断深入对自己的认知，更加理性客观地把握自身的现状。初入大学的你们正处于思想发展变化比较大的阶段，也是世界观、人生观、价值观形成的关键时期。做到慎独慎微、勤于自省，对于走好人生的每一步至关重要。希望你们培养向内自省、以己为鉴的意识和习惯，逐步形成清晰的自我认知，矢志追求更有高度、更有境界、更有品位的人生。

第二，要以朋为友、融入集体，志同方能不孤。古人云，“同门曰朋，同志曰友”。你们的大学时光将在宿舍、班级、社团等不同的集体中度过，大家不仅要共同学习生活，更要在集体中结成志同道合的朋友。《论语》有言：“德不孤，必有邻。”个人修养与集体建设是统一的。集体的发展离不开每个成员的努力，集体的品格是由所有个体共同塑造的。集体会给予个体以力量，个体只有在集体中才能实现全面发展和个性发展。清华历来重视集体建设。蒋南翔老校长把先进集体的形成看作是“个人和全班循序渐进的生动的一个全面发展过程”，并强调“个人的踏实努力与集体的自我教育和关怀正是相辅相成，不是相互排斥的”。今年，工程物理系1960级物602班全体学长都已超过了80岁。他们在清华园里一起学习、一起锻炼，许下了爱国奉献的共同志向，结下了伴随一生的深厚友谊。走出校园后，他们奔赴祖国最需要的地方，在各自领域收获了丰硕成果，用实际行动践行了“争取至少为祖国健康地工作五十年”的口号。好的集体能让人涵养品格、习得宽容、懂得合作、坚定志向，并在未来的人生道路上相互激励扶持、共同进步。希望你们继承和发扬学校的优良传统，积极融入集体、建设集体，与志同道合的伙伴一起在集体中更好地成长成才。

第三，要以人为本、服务人民，众行方能致远。人民是更大的集体，具有超越时间空间的属性。我们都是人民的一分子，要始终坚持以人民为中心、站稳人民立场。中国共产党自成立以来，始终把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为自己的初心使命，团结带领中国人民真正掌握自己的命运，成功走出了中国式现代化道路，创造了人类文明新形态。清华大学诞生于国家和民族危难之际，成长于国家和民族奋进之中，发展于国家和民族振兴之时。一代代清华人顽强拼搏、真诚奉献，始终走在民族复兴和时代潮流的前列。1975年，国家需要大批工程技术人员紧急支援青藏铁路建设。150名清华应届大学毕业生向学校主动请缨，满怀“笑迎高原暴风雪，定叫拉萨连北京”的壮志豪情，克服高寒缺氧的恶劣环境，投身青藏铁路的勘测设计工作，把青春镌刻在雪域“天路”上。在艰苦的地方总有清华人的身影。1998年以来，一届又一届清华研究生支教团前往青海、西藏、湖南、云南等地区接力开展教育扶贫，支持帮助学生2.7万余人，为西部地区打赢脱贫攻坚战贡献青春力量。独行快、众行远，伟大的事业需要一代一代青年人携手奋斗。

慎独不孤，众行能远。同学们，你们新的人生征程已经启航。希望你们从入学开始就胸怀家国责任、坚定理想信念、锤炼品德修为、练就过硬本领，把自己发展融入中华民族伟大复兴和构建人类命运共同体的伟大事业中，从我做起，从现在做起，不负韶华、不负时代、不负人民！

(责编：何淼、熊旭)