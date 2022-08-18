王 亮

中国大学生篮球联赛受到越来越多的关注，是近年来校园赛事迅速发展的写照，也是继续办好校园赛事的动力

热门场次门票紧俏，周边商品持续热销，日前在重庆南岸区举办的中国大学生篮球联赛（CUBA）全国总决赛受到山城球迷的热烈欢迎，人们对大学生篮球联赛的关注度越来越高。

首先，比赛的精彩程度提升是校园联赛备受关注的一个重要原因。随着体教融合的不断深入，中国大学生篮球联赛学生球员的竞技水平稳步提升。过去8年，已有超过100名大学生球员通过选秀进入中国男篮职业联赛（CBA）。今年的总决赛，在一场定胜负的赛制下，广东工业大学队与清华大学队几乎将胜负悬念保持到最后，让不少球迷感叹校园比赛的精彩程度不亚于一场高水平的职业联赛。

其次，注重赛事形象、重视赛事宣传，使中国大学生篮球联赛球迷数量不断增多。细心的观众应该注意到，总决赛结束后，赛事转播延续了近一个小时。各类奖项颁奖、球员退役仪式等环节让总决赛的尾声充满温情和感动。今年的总决赛，联赛还推出了全新设计的总冠军奖杯，体现出联赛发展的传承和创新，校园赛事的魅力在一处处巧思中得以彰显。

作为校园体育的重要内容，校园赛事在学校内部也得到越来越多的重视。完善竞赛体系、引进教练员，一些学校进行了不少积极探索。此外，赛事主办方不断优化赛事组织，精心打磨赛事细节，满足广大学生对校园赛事的需求，发挥校园赛事带动校园体育发展的作用，让更多学生关注、参与校园赛事。

中国大学生篮球联赛受到越来越多的关注，是近年来校园赛事迅速发展的写照，也是继续办好校园赛事的动力。我们有理由期待，未来的校园赛事将越办越好。

《 人民日报 》（ 2022年08月18日 15 版）

(责编：郝孟佳、李依环)