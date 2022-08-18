原标题：新华全媒+｜凉山女孩儿们的“重庆妈妈”

新华社重庆8月17日电（记者陈青冰 陶冶 蒋彪）22岁的阿措，今年第三次来重庆。

她还记得，两年前第一次来重庆时，站在重庆北站， “一动也不敢动”。如今，她不仅对重庆轻车熟路，还带上了8位朋友一起来山城找杨阿姨。

杨阿姨名叫杨霞，是国家税务总局重庆两江新区税务局鱼嘴税务所的一名职工。从2017年到现在，杨霞共资助包括阿措在内的5名凉山学子，同时还带动周边人一共资助了20多名贫困学子。

每年暑假，都会有一批孩子来重庆找杨阿姨。2020年，两个孩子；2021年，5个孩子；今年，9个孩子。她们有的是杨阿姨资助的女孩，有的则是这些女孩的亲戚、朋友。

女孩们在重庆解放碑步行街合影。（受访者供图）

今年，阿连跟着阿措一起来到重庆，她说：“我一开始特别害怕，怕杨阿姨觉得我们打扰她。没想到杨阿姨特别热情、亲切，帮我们租房子，给我们安排勤工俭学的岗位，带我们去看重庆夜景。”

杨霞表示，“我并非特别富裕，只是看到她们，就看到了以前的自己，很想帮她们一把。只要她们愿意相信我，我也愿意帮助她们。”

杨霞14岁时，母亲过世，父亲外出打工。从初二到职高毕业，杨霞要读书，还要种地。高中毕业，杨霞选择入伍当兵，2007年退伍后进入税务系统工作。

从2008年支援汶川抗震救灾开始，杨霞一直致力于公益事业。2017年，她偶然得知凉山一些女孩家境困难，于是马上联系到当地志愿者，陆续资助了5名女孩。

杨霞对女孩们的帮助不止停留在物质上，还帮助她们建立自信，学会自立，全方位得到进步和提高。

杨霞（前右一）在凉山看望孩子们。（受访者供图）

对于阿措来讲，每年的暑假不仅可以挣生活费，还能开阔眼界。她还记得第一次去咖啡厅打工，“我学会了做咖啡，也第一次喝到了咖啡”。

除了给孩子们在暑假创造一个特别的假期，在平日里，杨霞每个月也会给孩子们300元生活费。她要求孩子们每个月要给自己写一封手写信。

“如果没有杨霞阿姨，我可能就辍学了。”阿措表示，自己遇见杨阿姨的时候，正在纠结要不要出去打工，于是写了一封长信告诉杨阿姨自己目前的困境。

杨霞看见后，随即回信，“一定要继续读书，只有知识才能改变命运。”

“如果我当时不继续读书，现在也不可能有这样的工作，也不可能有金钱资助你们读书。我过去通过读书改变了自己的命运，我现在希望你们也可以。”杨霞用自己的经历鼓励阿措。

这句话深深影响着女孩们。阿措坚持读完高中，如今已经顺利进入大学，选择了会计专业；被杨霞资助的高三女生阿五，在阿措的激励下，也决心要好好读书。

对于她们来说，在认识杨阿姨的几年时间里，她已经不是一个简单的资助人，而是一个可以依靠，能够信任的亲人，是她们的第二个妈妈。

今年，杨霞因为助人为乐，上榜2022年第二季度“重庆好人”名单。

“我只是一直在坚持自己想做的事情，也希望能有更多人将目光放在需要帮助的孩子们身上。”杨霞说。（文中孩子均为化名）

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