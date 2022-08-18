原标题：暑期+汛期 愉快出行还需绷紧“安全弦”

【给您提个醒】

暑期是旅游出行的高峰期，也正处我国主汛期，是强降水、高温等高发时段。专家提醒，公众出行要特别注意防范暴雨、高温及相关安全风险。

近期，局地强降雨引发山洪成灾快、危害大。今年入夏以来，我国高温日数多、覆盖范围广、多地最高气温破历史极值。中央气象台15日继续发布高温红色预警，截至15日，中央气象台已连续26天发布高温预警。

高温、强降水等高影响天气不仅会给生产生活、交通出行等带来不利影响，其引发的次生灾害也不容小觑。如持续强降雨易造成洪涝灾害，还会引发滑坡、泥石流等地质灾害。

中央气象台首席预报员牛若芸建议，公众在出行前需密切关注目的地及途经地的天气预报，特别要关注是否会出现暴雨、强对流及与之相关联的滑坡、泥石流、山洪等次生灾害发生的可能性，并根据天气变化情况及时调整行程。

业内专家进一步提示，在汛期暴雨多发时段，游客最好不要在山沟、河滩上宿营。要警惕山洪预兆，包括流水浑浊、有泡沫，山谷里有火车轰鸣声或闷雷声。遇到山洪时，要迅速向两侧山坡高地逃离，不要贪恋装备；不要轻易游水转移，以防止被山洪冲走；被围困于基础较牢固的高岗、台地或坚固的住宅楼房时，应耐心等待救援，或等待洪水消退。

炎炎夏日，不少人喜欢去河边戏水或游泳，若不慎也可能导致溺水。同时，高温天气下出行，除了要警惕中暑等外，也要留心火灾风险。

近期，应急管理部消防救援局发布高温安全提示，机动车辆长时间超负荷使用，发动机油污严重，加之高温天气以及发动机舱通风不畅等原因，容易导致机动车自燃事故发生。在使用过程中要注意车辆的日常保养和检修，按照规范要求配备车载灭火器具，不在仪表盘、手套箱等车内部位放置打火机、香水、空气清新剂等受热膨胀后容易爆炸引发火灾的物品。

此外，受高温天气影响，大型商业综合体、电影院、图书馆、密室逃脱等室内活动场所受到广泛青睐，因此要严防发生火灾事故和拥挤踩踏事件。业内人士提示，外出购物、住宿、娱乐时，要注意熟悉场所的疏散通道位置和逃生路线，留意灭火器、防烟面罩等器材存放的位置和使用方法。(新华社记者 刘夏村 黄 垚 张海磊)

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