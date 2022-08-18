原标题：首届世界职业技术教育发展大会将在天津举办

8月17日，教育部职业教育与成人教育司司长陈子季在新闻发布会上介绍，教育部、中国联合国教科文组织全国委员会和天津市人民政府将于8月19日至20日在天津举办首届世界职业技术教育发展大会，这是我国政府首次发起并主办的国际性职业教育大会。

大会以“后疫情时代职业技术教育发展：新变化、新方式、新技能”为主题，通过线上线下相结合的方式举办，包含开幕式、主论坛、14个平行论坛、闭幕式。大会同期将举办首届世界职业院校技能大赛、世界职业教育产教融合线上博览会，并发布筹建世界职业技术教育发展联盟的倡议，形成“会、盟、赛、展”的职业教育国际交流合作崭新平台和范式。

教育部国际合作与交流司副司长方军指出，目前中国职业教育的国际合作正处于蓬勃发展时期，正在从“单向引进借鉴”向“双向共建共享”发展，逐步形成具有中国特色的职业教育国际化发展模式。作为构建人类命运共同体的重要力量，职业教育肩负时代所赋予的机遇和使命，为各国促进民生、谋发展提供了新的支撑。即将召开的世界职业技术教育发展大会，将建立起后疫情时代职业教育国际合作纵深发展的重要机制，增强全球职业教育国际交流合作，塑造中国全方位开放的新格局。

据介绍，大会受到国际社会的高度重视，有来自全球123个国家和地区约700名代表注册参会。其中，有来自瑞士、新加坡、阿根廷等25个国家的教育部长，埃塞俄比亚、爱尔兰、巴基斯坦等15个国家的驻华大使，联合国教科文组织、国际电信联盟等17个国际组织负责人或代表将通过线下或线上形式出席大会。（记者张盖伦）

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