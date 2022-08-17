人民网北京8月17日电 今天，3700余名“二字班”本科新生正式抵达清华园，准备开启崭新的人生旅程。

清华大学今年所录取的本科新生中，内地学生达3400余人，来自全国31个省份的1000多所中学；来自港澳台的学生为80余人；还有全球约33个国家和地区的国际学生约200人。新生男女比例略超过2:1，其中少数民族占比约17%，包括满族、蒙古族、土家族、仡佬族、彝族、苗族、壮族、哈萨克族、布依族、锡伯族等26个少数民族。

据了解，新生中年龄最小的出生于2007年12月25日，通过高考招生被机械、航空与动力类录取；共有一对双胞胎，来自江苏省南菁高级中学，哥哥曹业淳通过高考招生被电子信息类录取，弟弟曹业涵通过强基计划被探微书院录取。

今年，清华马克思主义学院正式启动本科招生，共有22名学子通过提前批次招生的方式入读马克思主义理论专业。同时，今年清华成立的首个工科创新人才培养书院“为先书院”，以其先进的人才培养理念和突出的人才培养特色，吸引了大批学生的关注和报考，共招录了122名学子。此外，清华全新升级后的临床医学八年制“卓越医师-科学家”项目，最终共招收了67名有志成为“具有高度人文情怀的顶尖医师-科学家”的学生。

图为“为先书院”2022级新生周彦丞在“学生证”卡板前留影。袁蓓蕾 摄

记者了解到，清华大学积极助力乡村振兴，继续为来自农村及专项计划实施区域的自强学子创造求学机会，录取国家专项计划及自强计划学生共440人，超额42%完成招生计划。

疫情当前，清华大学在严格落实疫情防控要求的前提下保证新生顺利完成入学报到，分级分类制定学生返校和新生报到方案，通过辅导员“点对点”体系联系，确保所有新生通知到位。对于因疫情无法按时报道的新生，清华坚持“一人一策”，为新生补齐各项环节或采用替代方案。

在报到现场，记者看到，此前被媒体广泛关注的来自四川绵阳实验小学、初高中就读于不同学校、最终各自努力齐聚清华的发小“四剑客”，罹患“进行性肌营养不良”这一遗传疾病但仍凭借坚强意志与命运抗争的李琦等新生典型受到了师生们的热烈欢迎。李琦在接受采访时表示，虽然别人的走路相当于他的跑步，但他不会停下追赶的脚步，努力学习，为回馈社会对他的帮助和实现自己的梦想而继续努力前行。（孙竞 实习生袁蓓蕾）

图为李琦同学校园骑行背影。袁蓓蕾 摄

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