人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

大连理工大学马克思主义学院暑期实践团赴浙江开展社会实践

2022年08月17日18:37 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京8月17日电 为不断推进思政课“理论性和实践性相统一”，着力打造“行走的思政课”特色品牌，大连理工大学马克思主义学院“追忆峥嵘岁月，喜看沧桑巨变”暑期实践团于8月5日至8日赴浙江开展社会实践。

实践团走访黄公望村。校方供图

在杭州市富阳区黄公望村、东梓关村，实践团与基层党组织成员、村民谈共同富裕，看党建引领，学数字治理，议集体经济。在余姚市梁弄镇横坎头村，实践团成员与浙江20位优秀的00后宣讲员分享实践感悟，聆听浙江故事，感悟浙江精神。

实现共同富裕，需要充分发挥民营企业的积极作用。实践团走访德清县莫干山镇，同当地党委宣传部、民营企业负责人座谈，感受民营企业在拉动经济增长、创造就业机会、保护生态环境、打造区域名片等方面的积极作用。

实践团成员、大连理工大学马克思主义学院副教授刘鹏飞说：“基层是最好的课堂，实践是最好的老师，我们要用脚步丈量祖国大地，用眼睛见证时代发展，把思政小课堂和社会大课堂结合起来，切实感悟马克思主义的真理力量和实践力量。”

“浙江探索出了一条在高质量发展中促进共同富裕的道路。我们青年也应当立足新时代新征程，汲取浙江的宝贵经验，为实现第二个百年奋斗目标不懈奋斗。”实践团成员赵文浩说道。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部