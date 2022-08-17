人民网北京8月17日电 为不断推进思政课“理论性和实践性相统一”，着力打造“行走的思政课”特色品牌，大连理工大学马克思主义学院“追忆峥嵘岁月，喜看沧桑巨变”暑期实践团于8月5日至8日赴浙江开展社会实践。

实践团走访黄公望村。校方供图

在杭州市富阳区黄公望村、东梓关村，实践团与基层党组织成员、村民谈共同富裕，看党建引领，学数字治理，议集体经济。在余姚市梁弄镇横坎头村，实践团成员与浙江20位优秀的00后宣讲员分享实践感悟，聆听浙江故事，感悟浙江精神。

实现共同富裕，需要充分发挥民营企业的积极作用。实践团走访德清县莫干山镇，同当地党委宣传部、民营企业负责人座谈，感受民营企业在拉动经济增长、创造就业机会、保护生态环境、打造区域名片等方面的积极作用。

实践团成员、大连理工大学马克思主义学院副教授刘鹏飞说：“基层是最好的课堂，实践是最好的老师，我们要用脚步丈量祖国大地，用眼睛见证时代发展，把思政小课堂和社会大课堂结合起来，切实感悟马克思主义的真理力量和实践力量。”

“浙江探索出了一条在高质量发展中促进共同富裕的道路。我们青年也应当立足新时代新征程，汲取浙江的宝贵经验，为实现第二个百年奋斗目标不懈奋斗。”实践团成员赵文浩说道。

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