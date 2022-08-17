图片来源：西南交通大学官方微博

人民网北京8月17日电 （记者李依环）近日，“西南交大上百名研究生新生需校外自费租房”一事引发广泛关注。今天下午，西南交通大学通过官方微博发布通告称，近日，由于申请宿舍的研究生数量较往年有大幅度增加，致使学校预留宿舍床位数出现缺口，供需矛盾凸显。学校已召开专题会议，对该问题的解决方案进行研究。

对于相关解决措施，通告指出，一是启动后备方案，暂时使用学校学术交流中心和租用附近商家公寓楼，用于解决研究生宿舍缺口，确保2022级新生顺利报到入住。学生住宿费严格按相关规定收取，每人每年1200元。二是启动校内学生宿舍楼改扩建工程，明年开学前交付使用。三是认真核实网络上关于部分学生转租宿舍、床位谋取利益等问题，发现一起查处一起。

西南交通大学表示，开学在即，全校上下坚持以“关爱每一位学生健康成长”为主线，要全力确保广大学生安心就学，切实回应学生关切，保障学生学习生活需求，帮助学生成长成才。

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