人民网北京8月17日电 （记者何淼）记者今日从教育部举行的新闻发布会上了解到，经国务院批准，教育部、中国联合国教科文组织全国委员会和天津市人民政府将于8月19日至20日在天津举办世界职业技术教育发展大会。

当前，世界百年未有之大变局和新冠肺炎疫情全球大流行交织叠加，对世界各国经济发展、劳动者就业和人民生活带来严重影响。如何携手推动全球职业教育高质量发展、助力建设后疫情时代美好世界，是摆在世界各国职业教育界面前的一个重大课题。在此背景下，中国发起并举办世界职业技术教育发展大会，对搭建各国职业教育界深化交流合作的有效机制和平台具有重要的现实意义。举办大会是落实全球发展倡议的重要行动，是服务构建新发展格局的重要举措，是推动我国职业教育高质量发展的重要途径。

据了解，本次大会以“后疫情时代职业技术教育发展：新变化、新方式、新技能”为主题，通过线上线下相结合的方式举办，包含开幕式、主论坛、14个平行论坛、闭幕式。大会同期将举办首届世界职业院校技能大赛、世界职业教育产教融合线上博览会，并发布筹建世界职业技术教育发展联盟的倡议，形成“会、盟、赛、展”的职业教育国际交流合作崭新平台和范式。

“这次大会是我国政府首次发起并主办的国际性职业教育大会。”据教育部职业教育与成人教育司司长陈子季介绍，大会得到了国际社会的高度关注，有来自全球123个国家约700名代表注册参会。其中280位中外代表将在大会发表演讲。参会嘉宾包括部分国家政府代表、教育部长、国际组织负责人、驻华使节、两院院士、行业企业、研究机构和职业院校等。

陈子季表示，本次大会亮点一是注重示范性。会议期间发布《中国职业教育发展白皮书》，向世界介绍中国职业教育的发展经验，提出中国方案，贡献中国智慧；将紧密对接新产业、新技术、新业态发展，建立和完善职业院校大赛标准规则体系。通过项目的实施、平台的搭建、活动的组织，有效发挥大会在国际职业教育领域的示范作用。

二是突出引领性。主论坛和14个平行论坛围绕当前全球关心的热点问题开展；大会将发布《天津倡议》，分享各国经验和做法，提出面向未来的职业教育发展方向；发布筹建世界职业技术教育发展联盟的倡议、创设国际职业教育大奖的倡议，推动各国各界积极参与，力争取得一批引领性的务实成果。

三是体现广泛性。大会及同期活动除了广泛邀请各国政府机构、国际组织、行业组织、知名企业、院校和研究机构代表参会外，还动员全国一万多所职业院校邀请各国合作院校、合作企业和机构在线观看大会的有关直播，尽可能地扩大参会国家地区、界别的覆盖面。

四是强调融合性。本次大会与同类国际性职业教育会议相比，突出强调教育与产业的融合发展，除了设置“绿色技能”“校企合作”“前沿技术成果”等相关议题，广泛邀请行业企业界代表参会，除此之外还以“产教融合”为主题举办大型博览会，推动全球职教界和产业界深度融合、共同发展。

“我们将力争把本次大会办成一次富有新意、特色鲜明、影响深远的大会，将其打造成为国际职业教育领域覆盖面广、参与度高、影响力强的国际公共产品和重要交流合作平台。”陈子季说。

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