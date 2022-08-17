原标题：三尺讲台谱芳华

“我被电子科技大学录取，感谢您的教诲！”“您是指路明星，指引我进入心仪的北航学习……”

近日，在河南省淅川县一高，看着学生陆续发来的“捷报”信息，原高三11班班主任索玉婉露出了欣慰的笑容。

“今年高考，我们班63人参加高考，61人过一本线，近一半学生成绩超过600分。花儿一样的年龄，希望他们都有一个红火人生！”索玉婉由衷地说。

这些年，淅川教育蒸蒸日上，优异的成绩，离不开像索玉婉这样潜心育人、不辍探索的老师。正是他们的无私奉献、默默耕耘，为淅川教育发展注入了不竭动力。

今年34岁的索玉婉，12年如一日，勤勤恳恳，踏踏实实，把一腔炽热情怀都献给她热爱的教育事业。

“在学生日常管理和行为习惯培育上花费的心思很多，高中学习压力大，关注学生的心理动向，总能事半功倍。”索玉婉说。身为班主任，她平均每天要上四节课，谁的情绪出现波动，她总能第一时间察觉。课后，她会找准切入点，循循善诱鼓励他们，引导他们走出误区。

“今年高考602分，索老师的功劳最大！”学生王泉感激地说。王泉家境贫困，高一时差点失学，性格敏感自卑。索玉婉联系社会爱心人士，每月资助他600元，直到高中毕业，还定期为他进行心理疏导。渐渐地，王泉打开心扉，脸上有了笑容，成绩明显提高。

12年来，一个个追梦少年在索玉婉的陪伴下一路成长，走向诗和远方。

2021年腊月二十八，索玉婉不慎崴断了踝骨。手术后，得知自己需要卧床休息一个月，她急红了眼：“还有100多天就高考了，在家躺一个月，学生咋办？”正月十四，开学第一天，索玉婉坐着轮椅准时出现在教室。

教室在三楼，没有电梯，索玉婉索性把拐杖、轮椅、折叠躺椅全搬进教室。学校为她腾出一间空教室，方便她课后休息。“白天，我坐在教室后面的折叠躺椅上；晚上，住在空教室里，随时辅导学生，一举两得。”乐观的索玉婉笑着打趣。由于工作太忙，恢复锻炼不到位，她的脚踝处软骨至今不能完全闭合，做不了剧烈运动。

“索玉婉是一高教师的缩影，他们十几年如一日敬业勤勉，诲人不倦，默默地奉献着青春和热心。”淅川县一高校长姚银秀说。

在淅川，还有很多像索玉婉一样无私奉献的老师，怀着一腔炽热情怀，在三尺讲台上书写芳华。

他们勤学善思，不辞辛劳，用真情和爱心温暖学生的心灵，用智慧和坦诚开启学生的心锁——

淅川一高语文老师马红范将学生优秀作文编成小册子；数学老师熊浩东自制各种教具，将抽象的数学问题形象化；英语老师编写英语词汇句型读背手册，历史地理老师编写记忆口诀……

他们爱岗敬业，勇于担当，把最好的一面全给了学生，成为三尺讲台上学生百读不厌、书香四溢的大书——

老城镇初中党支部书记、校长陈建波，同时兼任镇中心学校业务副校长、九年级班主任、数学老师，他把时间都给了工作，只能通过摄像头与80岁的老母亲联系。金河镇初中教师郭书勤，丈夫患重病，她白天上课，晚上照顾丈夫和孩子，挤时间备课、批改作业。有同事突然生病住院，她主动分忧，担了两个毕业班的语文课，忙得像陀螺……

他们呕心沥血，无私奉献，甘愿做一根蜡烛，燃尽自己最后的生命，照亮千万孩子前进的征途——

扎根深山30年的盛湾镇袁坪小学教师刘丽，先天性左脚残疾，强忍病痛折磨坚持工作。手术后，她不愿耽误学生，坚决放弃住院康复，架着双拐走上讲台。淅川一高教师曹新来，工作中突发心血管疾病，心脏装了3个支架，却始终放不下刚步入高三的学生，住院18天就返回讲台。

“全县教育工作走在前列，老师们的付出让人感动。再穷不能穷教育，我们对教育工作重视程度再高都不为过、投入再多都不为过。”淅川县委书记周大鹏说。

近年来，淅川县年均教育投入超过7亿元，改扩建校舍、多渠道补充教师，义务教育学校标准化率达到100%。每年拿出真金白银对教育先进典型进行表彰，让教师们经济上得实惠，政治上受优待，营造尊师重教、立德树人的浓厚氛围。如今，全县基础教育水平不断夯实，高考成绩连年刷新纪录，一本进线人数和增幅均位居河南南阳第一名。

（记者 王胜昔 丁艳 通讯员 康帆）

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