曾凡林

原标题：因人施策破解“学习困难”

当一个学龄儿童的学业成绩没有达到其年龄（或就读年级）和一般智力水平预期的平均水平时，这个儿童有时被家长或老师认为存在“学习困难”。家长求助“学习困难”门诊的理由，主要是基于孩子的不良学业表现。家长选择及时就诊，对于发现和评估儿童学习困难的性质、原因及其对学业的影响，采取针对性的治疗、干预和教育措施，是非常重要的。

在教育实践和儿童临床心理门诊中，学习困难是一个比较宽泛的概念，通常是根据儿童的学业成绩不良这个功能性后果来界定的，是多种临床障碍和一般问题的集合，而不是一个独立的临床障碍类别。学习困难不仅包括狭义的学习障碍，也包括多种因素造成的学业成绩不良或低于预期。

从儿童发展的视角来看，学习困难是由生物学因素、心理学因素和社会因素等因素造成的，可以是其中一种因素导致，也可能是多种因素综合所致。从教育的视角来看，学龄儿童的学业成绩不良或“学习困难”的原因可以分为两个方面：儿童个人的不能（认知能力或学习技能不足）或不愿（动机不足）；教育的缺失或不当。学习困难具体可以分成六种情况：学习障碍；智力障碍；神经或运动障碍；感觉障碍（视力或听力）；其他情绪与行为障碍（如焦虑、抑郁、游戏成瘾等）；缺乏教育（没有进入学校接受系统教育）、教育不当（学业指导的语言熟练性不足）、社会心理困境（如学习动机不足）。

无论孩子的发展起点如何以及最后达到的教育水平如何，教育的基本原则是因材施教。因材施教或个别化教育强调的是，根据孩子的实际能力和潜在能力、学习风格、个性特点，在德、智、体、美、劳“五育并举”的原则下，设定适当的学习目标，选择适当的教学内容和教学方法，满足每一个儿童的学习和发展需要。理解和评估每一类“学习困难”儿童在学习和发展方面的特殊需要，需要家长积极与教师和医生等专业人员合作，为儿童进行科学的评估、咨询和治疗，在学校和家庭环境为儿童提供充分的学习支持，并采取有效的教学策略。

在各种“学习困难”儿童的教育实践中，家校合作是基础。老师和家长根据儿童的学业成绩表现，发现儿童存在某种学习困难时，可以参照以下三个步骤采取教育策略：家长和任课教师调整教育和教学，包括改进亲子互动和师生互动、选择有效的教学策略、提高学习的积极性或课堂参与；当教学调整不起作用的时候，考虑下一步，即与学校心理老师和其他学科老师合作，为儿童提供积极行为支持，包括预防行为问题的发生、问题行为的课堂干预、增加和维持良好的课堂行为；当前两步仍然不能有效地改变儿童的问题行为，也不能明显地改善其学业成绩的时候，考虑转介干预，包括转介到医疗机构、采取药物治疗和心理治疗、其他干预等。

（作者：曾凡林，系华东师范大学教育学部特殊教育系副教授、华东师范大学心理测量研究中心主任）

(责编：郝孟佳、李依环)