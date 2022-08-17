原标题：“学习困难”门诊，能纾解学习困难吗

在浙江省嘉兴市儿童青少年心理健康服务总站，学生们在体验“脑波球”。新华社发

前不久，复旦大学附属儿科医院的“学习困难”门诊登上了热搜，很多网友对此感兴趣并表示相见恨晚——“效果好吗”“快来帮我看看”“要是我小时候也有就好了”……

开了两年多的门诊突然被关注，复旦大学附属儿科医院心理科主任朱大倩坦言“没想到”。她告诉记者，门诊“火”了之后，带来的最直接变化就是来加号的人多了。有些程度较轻、还称不上“困难”的孩子，也跟着家长来了。“如果关注的热度，能带动更多家庭科学认识学习困难，改善亲子关系，也是好事。”

什么是学习困难，哪些因素会造成学习困难？学习困难到底能不能治？到学习困难门诊就诊是一种怎样的体验？带着这些问题，记者来到复旦大学附属儿科医院探访。

学习困难，能“治”吗

复旦大学附属儿科医院早在1998年就开设了心理科。2020年9月，医院开设学习困难门诊，主要是看到心理门诊里亲子冲突与学习有关的非常多，但到底是孩子不愿意学，还是确实没能力学，其中原因还应细分。

朱大倩介绍，学习困难门诊在全国很多医院都有开设。但由于家长对此认识不同，很多时候是出现了比较严重的情况、“走投无路”了才来医院就诊。这几年情况明显在变化。“从我自己接诊的经历看，以前是智力障碍、多动症患者多，约占七成，而近五年，情绪障碍的病例多了起来。”

“搞清楚原因，其实很多情况家长不必特别担心。”采访当天下午，朱大倩接诊了一个孩子。“这个初中生其实算不上学习困难。和他交谈后，他也意识到自己的主要问题是注意力不集中。我们分析认为，这和较长时间的网课有关。于是我和孩子约定，到9月开学后一个月再见面。聊完之后，孩子放松了，家长也很开心。”

朱大倩认为，有必要对“学习困难”有科学全面的认知。“学习困难是一个在很多因素的作用下，造成孩子学习状态不好、成绩不良的结果。国内外研究报道学习困难的发生率为20％左右，男生比女生的数量更多一些。”朱大倩介绍，“造成孩子学习困难的原因有很多，除了家庭教育的原因外，学习困难可能由各种神经发育问题、情绪和精神心理障碍、文化和环境不利因素等所造成。”

神经发育问题造成的“学习困难”孩子中，患有“注意缺陷多动障碍”是门诊最常见的情况，这些孩子因为神经发育不完善，难以集中注意力，造成学习时易分心、发呆、畏难，影响了学习成绩。另一种常见的情况是孩子虽然智力正常，但在某项特定的学习能力方面存在发育落后，进而影响到相应的学科成绩。这两类孩子，往往被误解成“小学渣”或者不爱学习的“小懒虫”，实际上，经过正规的治疗，包括药物治疗、行为治疗、专业的康复训练等，这些孩子的情况是可以大大改善的，甚至可以从“学渣”逆袭成“学霸”。

朱大倩特别提醒，在学习困难门诊就诊的孩子中，大约三分之一存在一些情绪和精神心理障碍，比如“学校适应障碍”“焦虑抑郁”等。尤其在中学阶段来就诊的孩子中，情绪问题的比例很高。

“很多孩子的学习兴趣丧失、和大人对抗行为，被家长、老师误解为‘青春期叛逆’。”朱大倩说，对这类孩子，我们会动员孩子的家庭、学校给予孩子心理上的支持，配合专业的药物和心理治疗，也能获得良好的改善效果。

到门诊就诊，是一种什么体验

每周四下午，复旦大学附属儿科医院“学习困难”门诊开诊，限号20人。这些天，门诊一直是满号状态。

“学习困难”门诊接诊患儿后，医生会详细地和家庭进行访谈，了解孩子的学习、生活情况，以及孩子本人的情绪、发育状态等，充分收集信息，找出可能存在的问题。然后，根据访谈结果，开出一些标准化的评估和检查来鉴别孩子的困难所在，获得一些量化指标。

完成检查后，医生会帮助家长解读检查结果，分清孩子是“不能学习好”还是“不愿意好好学”，帮助家长去理解问题所在，和家长一起选择适合的治疗方法。治疗开始后，通过定期复诊随访，医生还会不断调整治疗方案，确保孩子达到较好的学习效果。

朱大倩说，来就诊的家庭通常都能有所获益，因为通过一系列的访谈和检查，家长能够分清孩子是“不能学习好”还是“不愿意好好学”，他们通常如释重负，对将来的教育方向有了明确的目标。

在门诊，有些被认为“学习困难”的孩子，实际上自身没有太大的困难，而是在家长不恰当的教育方式或不合适的学习环境影响下，没有达到理想的学习状态。比如，有的家庭给孩子安排的学习负担太重，没有运动和玩耍时间。有的家庭学习环境比较嘈杂，孩子很难安静地投入学习。朱大倩说，这种情况下，会耐心指导家长调整教育方式，帮助孩子发挥出学习潜能。

“学习困难”需要科学认识

“近两年来，‘学习困难’门诊已接诊和帮助1500多名学习困难的孩子，有很多成功的治疗案例。”朱大倩告诉记者。

“我们曾经遇到一个同时有阅读障碍和注意缺陷多动障碍的孩子，语文考试只能考十几分，数学成绩挣扎在及格边缘，一写作业就发脾气，厌学情绪很强烈。经过评估后确定了困难所在，我们帮助家长制订了一个逐步改善的计划。”朱大倩介绍，因为孩子有重度注意力缺陷，首先用药物治疗改善孩子的注意力。同时配合行为治疗，指导家长调整教育方法，做一些注意力的训练。我们也鼓励家长用讲解配合阅读的方式帮助孩子学习重要的知识点，弥补孩子自己阅读的缺陷。同时和康复科的医生合作，对孩子的阅读障碍进行康复训练。在这样的计划下，家长首先认识到孩子带着这样的困难学习已经非常辛苦了，所以在对待孩子的态度上就从以前的批评打骂，变成了理解和帮助。和学校老师沟通后，老师也能够理解孩子的困难。这样就为孩子创造了一个支持性的环境，他对学习就没有那么害怕和厌恶了。几个月后，孩子明显能更专注地学习，虽然阅读速度还是比较慢，但是能积极地尝试，努力完成学习任务，在数学上发挥了自己的优势，进步到八九十分，语文成绩也接近及格了。

朱大倩对一个前来就诊的刚上初三的孩子印象深刻。家长反馈孩子沉迷游戏，上课睡觉、不听讲，作业晚上拖着不做。原本学习主动、成绩优异的孩子，就像换了个人。和孩子访谈后，她发现这个孩子最近一年一直被严重的抑郁情绪困扰，对学习、运动都丧失了兴趣，每天都感到情绪低落、没有精力，甚至出现了消极的念头。加上孩子的父母关系不太和睦，在学校里孩子和朋友也有些矛盾，这些因素都加重了抑郁的情绪。

“发现这些问题后，我们和家庭进行了沟通，让父母愿意放下对学习的担忧，首先帮助孩子调整情绪，当孩子情绪调整好了，他原本拥有的学习能力自然而然就能发挥出来。”朱大倩说。一年后，孩子顺利恢复了学业，成绩也稳定进步，考上了自己心仪的高中。

朱大倩介绍，也有一些孩子在评估后发现其存在广泛的神经发育问题，比如精神发育迟缓，在智力发育上可能无法发生很大改变。这些孩子往往在普通班级中很难跟上正常的学习进度，家长投入了大量精力也收效甚微。这时我们会指导家长调整教育方向，降低对学习成绩的过高追求，转而关注孩子其他能力的发展，帮助孩子成长为一个具有独立生活能力的人。

“总的来说，学习困难是一件值得重视并且需要科学认识的事。”朱大倩说，学习固然重要，但家长不能只盯着学习。当孩子遇到学习困难，应当更多地帮助他们查找原因，看看问题出在什么地方。找到困难所在，才能够提供有效的干预和支持。

（记者 颜维琦）

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