原标题：【奋斗者 正青春·解困惑·促扎根】硕士毕业，我在小山村里当“牛倌”

■讲述

贵州省关岭布依族苗族自治县农业农村局工作人员 邹勇

2016年6月，我从西北农林科技大学动物医学院预防兽医学专业硕士毕业，来到贵州省关岭布依族苗族自治县动物疫病预防控制中心工作。

当地为我提供了一套50平方米的人才公寓，拎包入住，让初来乍到、举目无亲的我觉得格外温馨，找到了家的感觉。自此，脚踏实地奋斗的历程开始了：我在屠宰场做过检疫员，在牛场当过“牛倌”，在脱贫攻坚中驻村当过“网格员”。

回想这些年，有苦也有甜。

这些年，网络上总会出现这样的问句——“你见过凌晨两点的北京吗”“你见过凌晨三点的上海吗”……是的，这些繁华都市的夜景我都没见过。但是，我见过这个小县城凌晨的生猪屠宰场。刚到县里工作时，为了让老百姓能够随时购买到“放心肉”，很多个凌晨，我都会克服困意、踏进“猪窝”，从生猪检验检疫，到装载上车，再到录入系统……一通忙碌之后，已是东方既白。

这样的日子持续两年后，我又按照单位安排去岗乌镇小盘江村养牛，做了一名“牛倌”。当时，为了改良关岭牛性状，当地引进了一批安格斯母牛，我的职责就是让它们平稳度过在关岭的隔离期。我和搭档每天巡查牛圈，观察母牛们的状态，稍有异常，便及时为它们进行治疗。那时，我已经有了自己的小家庭。我媳妇常常“取笑”我，说我对待母牛比对自己的孩子还要用心。

过了一段时间，我又成为一名脱贫攻坚驻村网格员，“吃住在村，工作在组”，以待贫困群众如亲人的态度，深入群众家中把脉问症，把贫困群众找出来、把致贫原因找出来，制定精准的脱贫帮扶策略。

这几年，身边的朋友和同事有一些先后离开了。有的辞职回老家发展，有的考取公务员去别的地方工作，原因有很多，比如，没能在关岭找到另一半，觉得无法安定下来；或者感觉发展遇到了瓶颈，等等。而对我来说，虽然已找到了“此心安处是吾乡”的感觉，也体会着工作的价值感，但要说毫无压力，也是不实际的。比如经济方面，基层物价高、工资低，前年我贷款买了人生中的第一套房子，虽然有公积金按揭付款，但首付和装修费用数目对我们来说还有不小的压力。另外，自从有了孩子后，孩子的教育问题、要不要把老人从老家接到身边来带孩子……也成为我们小两口翻来覆去讨论的话题。

虽然有种种难题，但是，在哪里工作生活又会一帆风顺呢？我相信，这些坎儿都会在我们的努力下一个个被踏平。在这里的几年，我们有了稳定的工作、熟悉的朋友，有了孩子、房子和车子，这一切，都是靠踏踏实实奋斗换来的。未来，我们还有很多计划。相信政策会越来越好，关岭的发展会越来越好，我们的生活也会越来越好。

（本报记者陈鹏采访整理）

■对话

邹勇：

读了光明日报《奋斗青春 无悔抉择》栏目后，认识了扎根雪域高原的黄海芬、邹济民夫妇，感到无比钦佩，也非常亲切。想问一个具体而又实际的问题：你们在高原上有了自己的小家，是否也面对住房的压力？扎根基层的年轻人，该如何对待“住有所居”的渴望与现实之间的矛盾？

西藏林芝市巴宜区委组织部四级主任科员 黄海芬：

的确，购房问题已经成了当代很多年轻人都要面对的一道难关。依靠自己的努力，无论是在北上广深等发达城市，还是在我工作所在地——西藏林芝这样的小城市买房、供房，其实都是一件不容易的事。

对去基层工作的年轻人来说，大部分情况下，基本的居住保障是在当地党委政府考虑之列的。比如，我和爱人2017年在广东读完大学后，直接到西藏林芝工作。在各级领导的关心关怀下，我们最初居住在单位提供的50平方米的周转房里，一个月只交200块钱房租，居住空间还是绰绰有余的。看你的情况也是一样，最初落脚，也有一套温馨的、拎包入住的人才公寓。

渐渐地，随着工作稳定下来、心安定下来，我开始考虑购房问题。可能是受传统观念影响较深，我一直觉得还是要有自己的房子，这样才更有家的感觉，更有归属感。于是，2019年，我们下定决心，用公积金贷款在林芝买了一套房子。付完款的那一瞬间，我特别开心。

时间转眼就到了2022年，今年是我在林芝工作的第五个年头，也是服务期满，决定去留之际。我选择留下，也想过很多应该留下的理由。但，奇怪的是，当初心心念念的这套房子，却并不是选择去留时我心灵天平上一颗很有分量的砝码。我这才明白，原来房子给予我的仅仅是物质层面的保障，而不是心灵深处的安全感。我一直追求的归属感，其实已经深深植根在我的心中，它来源于我选择投身高原时的不变初衷，来源于我对这片土地越来越深的感情，来源于当地群众对我发自内心的需要和期待。

作为扎根边疆艰苦地区的年轻干部，我想，要面临的困难和问题是很多的，大多数也是相似的。但，只要理想信念足够坚定、内心足够富足，就足以支撑起自己的梦想。让我们披荆斩棘、奋力奔跑；让我们相信：山海可蹈，未来可期。

（记者陈鹏采访整理）

(责编：郝孟佳、李依环)