人民网北京8月16日电 （记者孙竞）据教育部官网消息，7月25日至8月5日，教育部会同国家发展改革委、市场监管总局、民政部、文化和旅游部、体育总局、科技部、应急部、人民银行、税务总局、银保监会等“双减”工作协调机制成员单位，组建11个联合工作组，分赴北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、山东、湖北、湖南、广西、贵州、云南、陕西、青海、宁夏、新疆等20个省(区、市）和新疆生产建设兵团调研指导校外培训“监管护苗”暑期专项行动工作。

调研期间，工作组深入122个县（区、市）开展实地考察，通过查阅档案资料，查看信息公示栏、培训环境、与机构负责人交流等方式，详细了解培训机构资质证照、培训内容、培训对象、培训时间、收费管理、预收费监管、从业人员、广告管控、消防安全、退费问题处理等情况，现场指导规范培训行为。同时，组织记者对学科类培训隐形变异、培训机构违规收费等问题进行暗访，深挖问题线索。记者了解到，工作组明查暗访501家校外培训机构发现的违规培训问题线索，全部转交各地逐一核查处理。

调研发现，总体上，以往“培训火热”问题在今年暑假前半段没有发生，学科类培训隐形变异现象得到较好控制、非学科类培训服务价格平稳、培训退费纠纷得到有力化解，校外培训治理态势积极向好。

但同时也发现，一些违法违规培训问题仍然存在。个别机构和个人以“一对一”“高端家政”“众筹私教”“研学旅行”等名义违规开展培训；一些机构收费存在超时段收费、不使用合同示范文本、预收费资金没有全额监管等问题；个别已压减的学科类培训机构“假注销、真运营”。另外，由于一些学科类培训隐形变异转入“地下”，使查处违规行为难度增大，治理任务依然艰巨，需要久久为功。

针对调研了解的情况和发现的问题，工作组分别向各调研省份进行了意见反馈，要求各地一是不断健全隐形变异违规培训预防、发现、认定和查处的工作机制，对发现的违规问题，建立整改台账逐一销号，持续营造打击违规培训的高压态势；二是继续盯紧非学科类培训价格，严防恶意涨价和天价培训，侵害学生家长利益的行为；三是严格落实预收费监管要求，有效避免培训机构由于无钱可退等原因产生的“退费难”问题发生，全力以赴打赢暑期校外培训治理“巩固战”，确保广大中小学生拥有一个平安、愉快、有意义的假期，为孩子的健康成长保驾护航。

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