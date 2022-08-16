这个暑假，云南大理古生村一下子热闹起来。村里一家小吃店老板笑称：“今年暑假，我们村的教育水平一下子提高到‘人均本科学历’！”

古生村坐落于大理湾桥镇中庄村，西靠大丽路，东临洱海，全村一共有400多户人家。7月1日，2022年全国科技小院研究生教育实践培训启动大会在该村启动，来自全国16所高校和培养单位的300余名在读研究生在这里开展为期50天的教育实践培训活动。

学生团队在监测点进行取样实验。欧阳永志摄

住农家院、吃农家饭、做农家事......期间，同学们向村民科普科技知识、指导村民科学种养殖、辅导小朋友学习科学文化知识。村民们也热情地教他们唱民族歌、跳民族舞、体验民族文化。此外，同学们在高校教师的带领下，分成洱海流域面源污染调研、农业绿色发展宏观设计、创建高值种养殖产业等六支队伍，在古生村及其周边区域开展实践调研活动。

中国工程院院士、中国农业大学国家农业绿色发展研究院院长、洱海流域农业绿色发展研究院院长张福锁表示，在大理州建立洱海流域农业绿色发展研究院和科技小院，就是要破解农业面源污染和绿色转型发展的一系列瓶颈难题，创建学习实践平台，希望广大研究生秉承科技小院“三位一体”理念，坚持“四零”服务宗旨，不断创新和服务乡村振兴国家战略的新路子。

“科技小院激活了古生村的一潭春水。在古生村云集国内10多所知名大学和科研院所300多名师生，驻村长达近50天的盛景，将为大理州注入新时代的青春活力，也为历史悠久的大理带来了新风尚。”云南省大理州委书记杨国宗如是说。

记者了解到，为破解洱海保护与农业高值协同发展的难题，今年2月，由中国农业大学、云南农业大学、大理州人民政府牵头成立洱海流域农业绿色发展研究院，在古生村建立科技小院，组建绿色高值种植和面源污染防控协同作战的多学科攻关团队，旨在阐明面源污染贡献，创建作物增值、污染防控和农民增收的“大理模式”，进一步发挥科技小院服务乡村振兴的优势。

康锁倩和同学们在稻田取样。欧阳永志摄

康锁倩是中国农业大学资源与环境学院一名在读博士生，常驻大理做有机水稻种植研究。经过课题组多年的研究，他们发现，洱海流域现在的有机水稻模式存在的问题是，有机肥料投入多，养分的释放规律和作物的吸收规律不匹配，造成氮磷流失引起了农业面源污染。

“我们现在主要做的工作，是通过优化种植模式减少氮磷的排放，从而减少面源污染，同时又能增加水稻的附加值，提高农民的收入水平。”康锁倩说，“我是学农的，就应当知农爱农。能够用自己所学的知识为洱海保护和治理做些贡献，是一件值得骄傲的事情。”

同学们在监测点取水样。欧阳永志摄

家乡正是云南大理的学生刘俊，目前就读于大理大学本科二年级。得知有这个活动，暑假伊始，他便主动报名来参加古生村的面源精控科技小院项目，协助完成大量的监测、采样以及数据处理工作。他常说，大理是自己的家乡，能够有机会为保护洱海出一份绵薄之力，让他感到非常光荣。

来自云南大学的硕士研究生雷柯颐今年也来到了面源精控科技小院。在导师的带领下，她与同学们一起负责古生片区“五纵六横”监测体系中共计21个主要监测位点的日常监测和降雨监测。雷柯颐说，自己非常珍惜这次参与洱海保护工作的机会，将竭尽全力去发现、思考和解决实际问题，为洱海农业转型和洱海保护贡献力量。（李依环、欧阳永志、田笛、王美璇）

(责编：李依环、熊旭)