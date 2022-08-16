人民网北京8月16日电 （记者郝孟佳）记者从中国戏曲学院了解到，南剧《本色》将于8月17日至18日在梅兰芳大剧院上演。该剧精心编创3年，先后修改25稿，经过各级审定而成，于2021年5月28日在湖北省恩施土家族苗族自治州来凤县首演。

南剧《本色》晋京演出新闻发布会现场。学校供图

“《本色》注重细节刻画，表演质朴深情，唱腔优美动听，民族风情浓郁，具有‘地近者易核、时近者迹真’的浓郁地域特色。”中国戏曲学院副院长张尧介绍，《本色》从剧本创作、舞台设计、服装造型再到演出内容、主题定位、表演方式等经历了无数次的论证和打磨。中国戏曲学院派出最强力量参加该剧主创，利用导演、舞美设计、灯光设计、服装设计等国家顶级阵容和戏曲教育资源力量帮助来凤县南剧传习研究所进行创作。

此外，张尧还表示，中国戏曲学院将于2024年招收南剧本科生，为鄂西、土家文化的戏曲剧种——南剧培养新时代优秀戏曲人才。“校团合作”是培养戏曲艺术人才的延续，学院将把来凤县南剧传习研究所建成重要的教学实践基地，让学生在实践中学习“共和国勋章”获得者张富清的先进事迹，加强院团的创作力量，真正做到学有所成、学以致用，培养高水平的应用型南剧艺术人才。

南剧《本色》全剧共分6幕，分别为：保障供给、抗旱救灾、精简贤妻、绝壁凿路、体国克己、永恒记忆，还原了张富清在解放战争中亲身经历的烽火硝烟与转业后到来凤县工作、生活的片段，再现了老英雄在部队保家卫国、到地方为民造福的精彩人生，集中展示了他永葆初心、牢记使命、朴实纯粹、淡泊名利的公仆本色。

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