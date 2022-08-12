许路明

许路明在美国留影。

受访者供图

到美国上学后，身边不少朋友得知我的专业都很好奇：“为什么去美国学东亚研究？”其实，这个问题我也时常思考。

读本科时，我第一次接触到海外的中国研究作品——哈佛大学孔飞力教授所著的《叫魂》。这本书视角新颖，作者旁征博引，描写细致入微，探究了清朝乾隆年间一个不起眼的案件是如何被不同的群体解读、发酵成一件全国性的大案。当时，我便对作者的研究视角、方法论产生了强烈的好奇心，并深深感受到了中国文化的魅力。我想了解更多海外中国学研究甚至东亚国家研究的内容，因此在本科毕业后，怀着求知的心，我来到了美国伊利诺伊大学继续攻读东亚语言与文化专业，希望通过系统学习相关课程，深度了解东亚的历史脉络和政治、经济、社会发展。

东亚研究主要以中国、日本、韩国这三个国家为研究对象。海外的东亚研究并不是一个新兴学科，相反，它继承了海外汉学研究的丰富成果和研究思路，并且与现代人文社会科学研究方法相结合，形成了属于自己的学科体系。如今我们耳熟能详的一些海外知名汉学家以及他们的作品，几乎都是中国和世界在交流、沟通过程中诞生的优秀文化成果。

我的大学课堂非常重视讨论，学生是主要发言人，老师则像主持人。此前我一直认为课堂上要认真“听”而非“说”，因此当我发现需要在课堂上侃侃而谈时，有些不太适应。不过老师们经常鼓励大家，不管学生说得如何都予以肯定，看到其他同学畅所欲言，我也渐渐改变想法，尝试加入其中。习惯之后，我发现这样积极讨论的上课模式有一个很大的优点，那就是不管讨论的内容浅显或者深奥，最后都能引发课堂中所有人的思考。

通常，大家在开启话题后，思维就发散开来，逐步深入到话题的历史背景、理论框架中去，每个人都能就自己所熟悉的知识向大家分享独特的观点。一堂课结束，我觉得收获满满，并对下一次课堂讨论充满期待。许多同学新奇的视角、独到的观点让我感到惊喜并受益匪浅，我经常下了课就跑去图书馆借阅同学们提到的书籍，这使得我的知识积累有明显进步。

除了学习，我的日常生活和美食相关。在中国留学生群体中一直流传着这样一句话：“每一个中国留学生都是隐藏的中餐大厨。”这话不假，我所在的厄巴纳-香槟市规模不大，地处美国的中部，本地人的饮食习惯跟中国差异较大，当地几家中餐馆虽然可以暂时解馋，却因菜式固定，并不能让所有人都吃出家乡的味道。于是中国学子纷纷下厨，各显神通，尽最大的努力还原家乡味道，再和来自中国其他地区的朋友分享。

每逢中国的传统节日，中国留学生就会齐聚一堂，做出各自拿手的美食，仿佛一场厨艺交流会。有时，同学们还会留意心仪菜的做法，偷师回去，创新自己的食谱。我是一个东北人，现在竟也能做得一手地道川菜，不得不说是和朋友们互相切磋、学习的结果。

闲暇之余，我们会到学校周边的森林或者湖边散步、野营，傍晚就在湖边支起篝火，一边欣赏晚霞，一边谈天说地，这是繁忙学习之外宝贵的放松时光。

如今我已经完成硕士学业，即将开启本专业的博士课程。我对所学专业又有了新的感悟。美国的东亚语言与文化专业不仅通过他者的视角理解东亚，也增进中国与世界的沟通，架设文化交流的桥梁。我希望在未来能够通过自己的学习和研究，为世界文化交流发挥作用。

（作者系美国伊利诺伊大学香槟分校东亚语言与文化专业在读博士生）

(责编：郝孟佳、孙竞)